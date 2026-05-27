Правоохоронці виявили розкрадання оборонного бюджету під час будівництва командного пункту ЗСУ

Служба безпеки України та Бюро економічної безпеки викрили компанію, яка розкрадала оборонний бюджет під час війни. Співвласниця компанії, яка одночасно є інженером з технічного нагляду, була затримана.

Триває розслідування для встановлення всіх осіб, причетних до оборудки. Про це СБУ повідомила у власних соцмережах.

Що відомо про розкрадання коштів на оборонці?

Військова контррозвідка Служби безпеки та БЕБ викрили схему привласнення бюджетних коштів під час будівництва командного пункту ЗСУ в Житомирській області. Також спецслужбам вдалось затримати співвласницю приватної компанії, яка під час будівництва на території військової частини вкрала щонайменше 2,7 мільйона гривень.

Після того, як підприємство підозрюваної отримало замовлення на будівництво оборонної споруди, була угода, в якій вказувалось, що співвласниця компанії мала проконтролювати якість будівельних робіт та їхнє вчасне завершення.

Натомість фірма не вклалась в обіцяні терміни виконання замовлення. Також вона передала незавершене будівництво на баланс військової частини.

Також СБУ з'ясувала в ході розслідування, що працівники економили на якості будматеріалів, що призвело до повної непридатності військового об’єкта. Правоохоронці провели інженерно-технічну судову експертизу, яка підтвердила неналежний технічний стан командного пункту.

Зловмисниці вручили підозру за частиною 2 статті 367 Кримінального кодексу України, у якій йдеться про службову недбалість. Жінці загрожує до 5 років ув’язнення.

Як СБУ затримує корупціонерів

Служба безпеки затримала мера одного з міст Одеської області. За даними слідства, посадовець навмисно блокував видачу документів для міжнародного енергетичного проєкту. Згодом він почав вимагати 35 тисяч доларів хабаря за погодження будівництва вітроелектростанції.

Також СБУ та Нацполіція затримали 10 організаторів оборудок у 5 різних областях України. Вони за гроші допомагали військовозобов'язаним уникнути мобілізації чи виїхати за кордон.

Працівники спецслужб, зокрема СБУ, викрили схему незаконних виплат військовим, організовану колишнім начальником групи військової частини, що призвела до нарахування майже 2,6 мільйона гривень. Організатору оголосили про підозру за зловживання службовим становищем, а слідчі дії тривають для встановлення всіх обставин злочину.