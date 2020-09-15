Рінат Ахметов та Ігор Коломойський розподілили потоки. Олігархи поставивши собі на службу наші з вами державні компанії.

Погані новини для Української залізниці. Ми всі страждаємо від неякісних пасажирських перевезень, хоча компанія робить все можливе в нинішніх умовах, буду поставленою на межу виживання. Але, замість підтримки, отримала удар у спину в інтересах олігархів. Про це – у новому випуску відеоблогу "Чесна політика" на 24 каналі.

До слова Ахметов тримає 25% ВВП України в заручниках, – Лещенко

Ахметов знову у виграші

Державна регуляторна служба заблокувала важливе рішення для галузі, якому може гучно поаплодувати олігарх Рінат Ахметов, який збереже свої надприбутки. Тоді як Укрзалізниця втратить сотні мільйонів гривень.

Україна часом нагадує королівство кривих дзеркал. Олігархи примудряються заробляти на всьому, а державні компанії, що мають бути джерелом для виплат у бюджет, перетворюються на дійних корів.

У випадку Укрзалізниці ми всі втрачаємо двічі:

спочатку не отримуємо гідних дивідендів для будівництва доріг, лікарень та шкіл;

потім знекровлена УЗ не має грошей для купівлі нових комфортабельних потягів або підтримання колій у відповідному стані, щоб забезпечувати швидкісний рух.

Абсурд, який зберігся в Україні з радянських часів, полягає в тому, що в нас діють різні тарифи на перевезення вантажів по Укрзалізниці. Тобто, якщо їде вагон з залізною рудою, то власник за це платить УЗ менше, ніж якщо їде повний вагон із зерном. І так сталося, що перевезення залізної руди відбувається для УЗ нижче рентабельності. Тобто ми як держава возимо її собі в збиток. Рентабельність перевезень мінус 19%. Для прикладу, УЗ отримує від перевезення руди у 2,5 раза нижче, ніж в Польщі, і в 4,5 раза нижче, ніж у Словаччині.



Рінат Ахметов / Фото EPA

Виграють від несправедливих тарифів власники залізорудних компаній, основний з яких Рінат Ахметов. Він отримав ці активи – гірничо-збагачувальні комбінати – внаслідок несправедливого закону 2003 року про приватизацію "Укррудпрому."

Що відомо про закон 2003 року

Тоді в часи Кучми вирішили віддати це майно лише тим, хто на момент роздержавлення вже мав пакети акцій гірничо-збагачувальних комбінатів. За це, до речі, проголосувала і "Наша Україна" Ющенка, що, як кажуть, збагатило кишені тодішніх опозиціонерів на десятки мільйонів доларів.

Так, рудні активи забрали собі декілька олігархічних сімей, а інші залишилися ні з чим. Не було чесної конкуренції, значить, не було ринкової ціни за ці активи, значить, бюджет недоотримав.

Але постраждала не тільки соціальна справедливість. Постраждав бізнес, який залежить від залізної руди. Приватизація "Укррудпром" серед "клубу обраних" залишила власників металургійних заводів, яких не допустили до цього дерибану, на голодному пайку. Після чого вони фактично були змушені продати свої активи:

"Індустріальний союз Донбасу" відійшов росіянам;

відійшов росіянам; "Запоріжсталь" порівну розділили путінський "Зовнішекономбанк" і Ахметов;

порівну розділили путінський "Зовнішекономбанк" і Ахметов; Металургійний комбінат імені Ілліча також забрав Ахметов. В результаті, було знищено ще й конкуренцію на ринку металургії.

Але це – ліричний відступ, який пояснює, як олігархія в довгострокову знищує Україну. Повертаюся до проблем Укрзалізниці. Державна компанія не отримує справедливу оплату своїх послуг за перевезення вагоні із залізною рудою.

Але це не все! Різні тарифи у нас і на перевіз порожніх вагонів. Ціна залежить від того, що раніше везли у вагоні. Тобто, якщо їде порожній вагон після перевезення залізної руди, то тариф для нього чомусь повинен бути менше, ніж для порожнього вагона після зерна.

Складний рік для Укрзалізниці

Цей рік – дуже складний для Укрзалізниці. Збиткові пасажирські перевезення були скасовані всю весну. Це генерувало величезну діру в компанії. Влітку відновили рух не всі потяги. Значить, компанія не могла завдяки продажу квитків хоча би частково компенсувати збитки. Плюс через коронавірус почав зупинятися бізнес, а разом з ним – і вантажні перевезення.

Було розроблено дорожню карту порятунку УЗ. Однією з антикризових заходів компанії була уніфікація тарифів. І змусити Ахметова платити справедливу ціну за перевезення руди було нашою перспективною метою. Ми розуміли, з яким опором зіштовхнемося. І тому почали з того, щоб отримати єдиний тариф на перевезення хоча б порожніх вагонів.

До теми "Ахметов аплодує": регулятор заблокував рішення щодо вирівнювання тарифів Укрзалізниці

Для УЗ підвищення тарифів приблизно дало б такий результат: 4 мільярди за повні вагони плюс 400 мільйонів за порожні. Це рішення вводиться наказом Міністерства інфраструктури за погодженням з рядом органів влади. Але навіть мета – мінімум не була досягнута через змову чиновників та олігархів.

Державна регуляторна служба наклали вето на проєкт наказу про збільшення тарифу на перевезення "порожняка". Цьому рішенню передувала брудна інформаційна кампанія про те, що нібито збільшення тарифу на "порожняк" підвищить вартість "Великого будівництва".

Це – цинічна брехня з метою протиставити важливий антикризовий захід Укрзалізниці державній програмі, яку патронує Банкова. І приклад того, що олігархи нічим не гребують, зберігаючи собі надприбутки. Ніякого впливу на "Велике будівництво" вирівнювання тарифів на "порожняк" не мав би. Максимум – збільшення вартості на 1,31%.

Але регуляторна служба зірвала рішення. Замовником кампанії проти підвищення тарифів я називаю Ріната Ахметова. Він є головним вигодонабувачем від абсурдної ситуації, коли УЗ обслуговує його нижче собівартості.

Але потім не треба питати, чому УЗ не має коштів на модернізацію інфраструктури або нові вагони для пасажирів, чому в потягах бігають таргани, влітку немає чим дихати, а взимку – холодно. Тому що Укрзалізниця не отримує жодної копійки з бюджету, а на додачу ще виступає рятівним колом для олігархів, головний з яких – Ахметов – примудряється під час кризи ще купити палац бельгійського короля Леопольда ІІ на Лазуровому узбережжі Франції.

Вілла Ріната Ахметова на узбережжі Франції: дивіться відео

Це – не єдиний приклад останніх днів, як державну компанію поставили на службу олігархів. Тривожні події відбуваються на ринку електричної енергії, голова профільного комітету Андрій Герус б'є на сполох.

Схеми Коломойського

Так, державний монополіст атомної енергетики "Енергоатом" провів аукціон на продаж 1000 мегават електроенергії на жовтень-листопад. Проданий цей обсяг був по надзвичайно низькій ціні 1120 гривень за мегават за годину.

Цікаво Сім'я Коломойських та ще 4 українців: Кіпр назвав власників "золотих паспортів"

Водночас на ринку на добу наперед така ціна складає близько 1500 гривень за мегават за годину, тобто майже на 35% більше. Чому так сталося? Така низька ціна – результат обмеження конкуренції на аукціоні. "Енергоатом" укрупнила лот до 1000 мегават.

Так цей аукціон був заточений під великих гравців, таких покупців мало, а ціна без конкуренції за електроенергію "Енергоатому" утворилася низька. Єдиним покупцем став трейдер United Energy з групи Ігоря Коломойського.



Ігор Коломойський / Фото "Українська правда"

Звичайно, якби компанія виставила на продаж дрібні лоти, то на аукціони прийшло би десятки фірм-покупців, а ціна була би набагато вища. А значить і більше прибуток "Енергоатом". Але тільки внаслідок схематозу з великим пакетом електроенергії "Енергоатом" втратив 300 – 400 мільйонів гривень.

Це – не єдиний приклад, коли Коломойський нагріває руку на дешевій електроенергії. Інший його трейдер наживається на державній компанії "Центренерго". Тут фірма "Синтез Ойл" Коломойського "затаварилася" по середньозваженій ціні 1220 гривень мегават за годину, що також значно нижче ринку на добу наперед.

Як і Укрзалізниця, що рятує бізнес Ахметова, так "Центренерго" і "Енергоатом" дають нажитися Коломойському. Все це - наші державні компанії, наше надбання, яке мало би працювати на всіх громадян, а не на двох олігархів. В іншому разі не буде грошей ні на вагони, ні на лікарні. Кожен чиновник, який ухвалює такі рішення, несе персональну відповідальність, і рано чи пізно буде відповідати по закону.