Сім'я Коломойських та ще 4 українців: Кіпр назвав власників "золотих паспортів"
Кіпрська влада сумнівається у законності видачі "золотих паспортів" бізнесмену Ігорю Коломойському та ще шести громадянам України. Усі паспорти були видані на Кіпрі упродовж 2008 – 2012 років.
Загалом влада Кіпру засумнівалася у правомірності видачі 34 "золотих паспортів" громадянам різних країн світу. Список їхніх прізвищ опублікувала місцева газета Politis.
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З українців до списку увійшли:
- бізнесмен Ігор Коломойський, його дружина Ірина та донька Анжеліка;
- бізнесмен Геннадій Боголюбов;
- бізнесмен Костянтин Григоришин;
- екссекретар РНБО України Віталій Гайдук та його дружина Олена.
За якої умови Кіпр видавав "золотий паспорт"
"Золоті паспорти" упродовж 2008 – 2012 років Кіпр видавав за програмою "громадянство в обмін на інвестиції в економіку країни". Усього за цей період "золотий паспорт" отримала 141 особа.
Дані про власників були засекречені
Список власників "золотих паспортів" президент Кіпру Нікос Анастасіадіс надіслав у відповідь на запит лідерів кіпрських політичних партій. Раніше цей список був засекречений, але згодом гриф зняли.
Власники "золотих паспортів" опинилися у групі ризику: що це таке
У списку власників цих паспортів є спеціальні примітки, які, за даними Politis, вочевидь, зробили члени уряду. У них вказано, що 34 власники "золотих паспортів" опинилися у групі ризику. Усе тому, що кожного з них звинувачують у низці порушень закону.
- Коломойського у 2006 році звинуватили у серії "ворожих захоплень в результаті застосування сили і вимагання".
- Боголюбова звинуватили у тому, що разом зі соратниками йому вдалося привласнити через кіпрську дочірню компанію суму, яка "дорівнює 5% ВВП України".
- У 2002 році Григоришина, який у той час був громадянином Росії (українське громадянство він отримав у 2016 році – 24 канал), заарештовували за зберігання наркотиків і зброї. Наразі чоловік перебуває у міжнародному списку осіб, яких розшукують за фінансове шахрайство на суму кілька мільярдів євро.
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Що таке "золоті паспорти"
Відповідно до законодавства деяких країн, людина, яка інвестує гроші в її економіку, може отримити громадянство цієї країни, так званий "золотий паспорт".
"Золотий паспорт" надає такі переваги:
- можливість вільно перетинати кордон з цією країною і залишатися на її території на необмежений термін;
- відкривати у країні банківські рахунки;
- працювати на території країни без спеціальних дозволів;
- отримувати високі пасивні доходи.