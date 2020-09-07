Кіпрська влада сумнівається у законності видачі "золотих паспортів" бізнесмену Ігорю Коломойському та ще шести громадянам України. Усі паспорти були видані на Кіпрі упродовж 2008 – 2012 років.

Загалом влада Кіпру засумнівалася у правомірності видачі 34 "золотих паспортів" громадянам різних країн світу. Список їхніх прізвищ опублікувала місцева газета Politis.

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З українців до списку увійшли:

бізнесмен Ігор Коломойський, його дружина Ірина та донька Анжеліка;

бізнесмен Геннадій Боголюбов;

бізнесмен Костянтин Григоришин;

екссекретар РНБО України Віталій Гайдук та його дружина Олена.

За якої умови Кіпр видавав "золотий паспорт"

"Золоті паспорти" упродовж 2008 – 2012 років Кіпр видавав за програмою "громадянство в обмін на інвестиції в економіку країни". Усього за цей період "золотий паспорт" отримала 141 особа.

Дані про власників були засекречені

Список власників "золотих паспортів" президент Кіпру Нікос Анастасіадіс надіслав у відповідь на запит лідерів кіпрських політичних партій. Раніше цей список був засекречений, але згодом гриф зняли.

Власники "золотих паспортів" опинилися у групі ризику: що це таке

У списку власників цих паспортів є спеціальні примітки, які, за даними Politis, вочевидь, зробили члени уряду. У них вказано, що 34 власники "золотих паспортів" опинилися у групі ризику. Усе тому, що кожного з них звинувачують у низці порушень закону.

Коломойського у 2006 році звинуватили у серії "ворожих захоплень в результаті застосування сили і вимагання".

Боголюбова звинуватили у тому, що разом зі соратниками йому вдалося привласнити через кіпрську дочірню компанію суму, яка "дорівнює 5% ВВП України".

У 2002 році Григоришина, який у той час був громадянином Росії (українське громадянство він отримав у 2016 році – 24 канал), заарештовували за зберігання наркотиків і зброї. Наразі чоловік перебуває у міжнародному списку осіб, яких розшукують за фінансове шахрайство на суму кілька мільярдів євро.

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Що таке "золоті паспорти"

Відповідно до законодавства деяких країн, людина, яка інвестує гроші в її економіку, може отримити громадянство цієї країни, так званий "золотий паспорт".

"Золотий паспорт" надає такі переваги: