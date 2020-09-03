Островна держава, як з'ясували журналісти з Al-Jazeera, продає паспорти людям поза законом. Знайшлося біля 1000 громадян РФ, 100 представників України, 500 – з Китаю й 34 американці.

Кіпр продавав свої паспорти для втікачів від правосуддя, корупціонерів та просто злочинців, розповідає масштабне розслідування від Al-Jazeera. Це стало відомо через витік державних документів й стосується 2500 людей. 24 канал вирішив розповісти про ситуацію загалом та пошукати українців й росіян у списку.

Критикована програма

"Інвестуй у Кіпр, насолоджуйся перевагами" / Фото FT

Засуджені шахраї, люди які відмивали гроші та звинувачені у корупції з 70 країн світу – всі вони придбали так званий "золотий паспорт" від Республіки Кіпр. Аплікації були подані та задоволені з 2017 по 2019 рік і підняло серйозні питання щодо кіпріотської інвестиційної програми. Більшість аплікантів – росіяни, українці та китайці. Процент відмов? 2% за 5 років.

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Такий паспорт може стати в нагоді людям, які хочуть жити в ЄС, але живуть у країнах, доступ з яких до Євросоюзу наразі закритий. З документом можна їздити, працювати та жити у всіх 27 країнах-мемберах. Треба розуміти, що Брюсель критикував ідею Кіпру з 2013 року та вимагав її закриття.

"Для тих, хто прибуває з країни, де водиться багато "брудних" грошей, цей паспорт має велику цінність, – сказав німецький євродепутат Свен Гьеголд. – Ви відкриваєте рахунок у банку, заводите бізнес-зв'язки і питань виникає вже менше. Далі – не потрібна віза, легше подорожувати, навіть якщо ви з КНР, РФ чи ще більш сумнівних країн".

Щоб податися на громадянство острову, треба вкласти 2,5 млн доларів США у місцеву економіку. Зазвичай це робиться через придбання нерухомості, а ще треба не мати кримінального минулого. І от тут починаються проблеми. Перевірка з боку острівної влади здійснюється далеко не завжди. Натомість Кіпр заробив на цій практиці 8 млрд доларів США за 7 років. Гроші були використані для підтримки падаючої економіки острову.

Лаур Брійо з Transparency International пояснює, чим вигідна кіпріотська програма: "Подібні програми мають серйозний ризик відмивання грошей, корупції та уникання виплати податків. Вони були створені лише для людей, які шукають як швидко стати громадянами ЄС".

Формально Кіпр мав самостійно проводити перевірку в базах Інтерполу та Європолу, але на практиці бажаючі мали надати документ. Звісно, що вони підроблялися усіма можливими способами. Одна людина, яка мала судимість 16 років тому за вимагання, була визнана чистою перед законом.

В травні 2019 року Кіпр формально зробив правила більш жорсткими. Тепер ті, хто перебуває під слідством, у розшуку, засуджений або під міжнародними санкціями, не зможе придбати паспорт. Цього літа парламентарі нарешті прийняли закон, що дозволяє позбавити громадянства, але проголосували проти публікації імен тих, хто придбав "золотий паспорт". Близько 30-ти людей ризикують втратити кіпріотський паспорт, але перегляд стосується всієї програми. Політично важливим особам тепер буде заборонено подаватися на паспорт Кіпру протягом 5-ти років після відставки з високої посади, як і членам їхніх родин та бізнес-партнерам.

Продаж документів аби кому: іноземці "кіпріотського списку"

Серед людей, що придбали паспорт Кіпру, але не відносяться до України чи Росії, є цікаві особи. Наприклад, Леонардо Гонсалес Деллан – колишній банкір, що знаходиться під санкціями США за нелегальні оборудки з валютами заради уряду Венесуели. Або Малексабет Ебраїмі та його син Мехді, обидва – у списку найбільш розшкуваних в Інтерполі за відмивання грошей та шахрайство заради Ірану. Їм висунуті аналогічні звинувачення в Канаді.

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У комуністичному В'єтнамі через розслідування Al-Jazeera почався гучний судовий процес, учасниками якого був брат найбагатшої людини країни (Фам Нат Ву) та колишній міністр інформації (Нгуєн Пак Сон). Перший дав хабаря, другий – взяв його. Сума склала 3 млн доларів США, а мова йшла про телефонні та телевізійні компанії країни. Цікаво, що Ву майже перед вироком (3 роки за гратами за співпрацю) отримав паспорт Кіпру, але не встиг ним скористатися.

Джо Лоу зараз шукають по всьому світу / Фото South China Morning Post

Списки включають Джо Лоу (справжнє ім'я – Лоу Тек Джо – 24), якого шукають у Малайзії, Сингапурі та США у зв'язку з малазійським фінансовим скандалом, що тягнеться з 2015 року. Прокурори вважають його "мізками" афери, що вивела гроші з 1MDB (малазійська компанія у складі Мінфіну, займається стратегічним розвитком – 24). З неї, як вважається, було вкрадено до 4 млрд доларів США! Сам Лоу доклався до виведення щонайменше 700 млн доларів США. Це призвело до падіння уряду Наджиба Разака.

Ще крутішу схему провів спікер нижньої палати Парламенту Афганістану Мір Рахман Рахмані. Будучи чиновником, він не лише отримав паспорт Кіпру для себе і сина, але й надав дружині та дочкам паспорт карибської держави Сент Кітс і Невіс! Там теж діє програма "громадянство за інвестиції".

З арабських країн увагу до себе привертає Хуссейн Аль-Новейс, який займає високі посади у кількох державних підприємствах, таких як Emirates Steel та Національна нафтова конструкторська компанія. Має близькі зв'язки з правлячою родиною Абу-Дабі.

Український слід на Кіпрі

Відомо, що Кіпр користується великою популярністю серед українців та росіян у плані відпочинку, придбання нерухомості та громадянства. Вище ми наводили цифри, скільки людей з цих країн було зареєстровано в програмі. Нижче більш детально поговоримо про деяких з них.

Серед громадян України виділяються імена ексміністра екології Миколи Злочевського, дружини ексміністра оборони Павла Лєбєдєва Людмили, олігарха Вадіма Шульмана.

Менш відомі прізвища включають: Анатолія Яковинця – колишнього першого заступника податкової поліції часів Януковича та Володимира Зубика – колишнього депутата Верховної Ради (2006-2019). Треба зазначити, що за законом України заборонено мати подвійне громадянство.

Наприклад, Павло Лебедєв після Революції Гідності втік до Криму, де й проживає та має компанії на пару з дружиною. В Україні проти нього відкрито кілька кримінальних справ, у тому числі за придушення Майдану та розкрадання військового майна та екіпіровки на мільярди доларів з 2004 по 2014 роки. Донька Лебедєвих теж отримала островний паспорт.

Шульман зробив собі гроші на телекомунікаційному та хімічному бізнесі. Він заплатив, щоб у Оксфорді його ім'ям назвали аудиторію. У липні 2019 року, через два тижні після отримання громадянства Кіпру, його оголосили у розшук за відмивання грошей. Інше розслідування – Paradise Papers – вказує, що у Шульмана є офшорні компанії. У нього також є російське та ізраїльске громадянство.

Батько і син Байдени / Фото In-Cyprus

На окрему історію, заслуговує, звісно, пан Злочевський. В Україні його звинувачують у перевищенні повноважень, корупції та підкупі. Це сталося коли він був міністром екології та природних ресурсів та після відставки з посади.

Найбільш одіозний український фігурант Злочевський працював в інтересах своєї енергетичної компанії Burisma Holdings, яка була зареєстрована на Кіпрі. Ліцензія включала в себе видобуток природних ресурсів. Це та сама компанія, у якій нібито працював син кандидата в президенти США Джо Байдена Гантер. Наразі Злочевський живе у Монако, з 2017 року має паспорт Кіпру.

Офіцери НАБУ та САП зафіксували спробу дати рекордний в Україні хабар – 6 млн доларів кешем. Гроші були призначені для слідчих, щоб закрити кримінальні справи, де фігурували Злочевський та Курченко. Вони відкидають звинувачення та кажуть, що нічого не знають про хабар.

Чиновники та бізнесмени з Росії: хто ховається на острові

Росіян у списку набагато більше, ніж українців. Загалом вони вже вклали у Кіпр 130 млн доларів США. Ми нижче розповімо про деяких з них. Наприклад, Олексій Ананьєв зі статками у 1,4 млрд доларів США. Раніше він з братом Дмитром заснували "Промсвязьбанк".

У нього справи пішли погано після включення до списку мільярдерів Forbes у 2017 році. Через два роки РФ оголосила його у міжнародний розшук за нібито виведення коштів та їх відмивання через банк. Дмитро був сенатором з 2006 по 2013.

Обидва знаходяться під українськими санкціями березня 2019 року. У такій же ситуації – ексгубернатор Челябінської області Михайло Юревич, якого Росія звинувачує у місцевій корупції. Голова компанії "Северсталь" Олексій Куліченко теж отримав на свою адресу санкції з боку України за допомогу з анексією Криму у 2014 році.

Гречушкін теж на Кіпрі Поліція допитала Ігоря Гречушкіна: його судно перевозило селітру, що вибухнула в Бейруті

Інша важлива фігура – Алік Беглов, відомий як "Алік Татарин" – колишній директор "Лукойл-Бункер". Він вже був за гратами у 90-х за вимагання, але це жодним чином не вплинуло на подальшу кар'єру.

З 1999 по 2016 він був директором дочірньої компанії "Лукойлу", яка займалася зберіганням нафти у 35 портах РФ та за кордоном. Це приносило 13,2 млн доларів щорічно.

Компанія його сина, яка була заснована у Санкт-Петербурзі, вже дуже скоро поставляла продуктову продукцію до ФСБ, Держдуми, Конституційного Суду та Ради Федерації. Інші зв'язки приводять дуже близько до Путіна.

Наприклад, Кіпр затвердив паспорт Андрію Молчанову. Його батько був резидентом КДБ у Ленінградському університеті, де познайомився з Путіним. Вони пізніше стали бізнес-партнерами. У цю ж когорту входить і 57-ма за статками людина РФ – Вадим Мошкович.

Кіпр дарував захист і колишній міністрині охорони здоров'я РФ, одіозній Тетяні Голіковій (зараз – заступниця голови уряду), її чоловіку Віктору Христенко – раніше він був міністром індустрії РФ та його сину Володимиру. Колишній топ-менеджер "Газпрому" Микола Горновський втік до Британії з РФ, де його діяльність розслідують, але по дорозі отримав кіпріотські документи.

Тетяна Голікова / Фото Intelli News

Троє старших менеджерів VTB Bank (відомий у РФ як "Банк Кремля" – 24) теж отримали кіпріотські паспорти. Вони інвестували у будинки в місті Пафос, прибережний кіпріотський курот. Це Олексій Яковицький (CEO VTB Capital), Вікторія Вануріна (мембер керуючої ради VTB Bank) та Віталій Бузоверя (старший віце-президент VTB Bank).

Фінанси як зброя Дана фінустанова знаходиться під обмеженнями з боку США та ЄС за фінансування російської економічної сили назовні. Наприклад, VTB "накачував" грошима нового члена ЄС – Болгарію.

Футбольним клубом у Пафосі володіє інший росіянин – Сергій Ломакін (окрім кіпріотів, володіє також чемпіонами Латвії "ФК Рига" – 24). Вдома розслідується на предмет розкрадання 123 млн доларів США. На його ім'я є міжнародний ордер.

Олег Тіньков, творець "Тінькофф Банку" зі статками у 2,6 млрд доларів США /Фото meme-arsenal.com

Це один з найбільших онлайн банків у світі, лише в РФ ним користуються 8 млн людей. Але у 2020 році Тінькова звинуватили в США у поданні фальшивих податкових декларацій і приховуванні 1 млрд доларів у активах та прибутку. Пізніше був арештований у Лондоні, відпущений під заставу у 26,4 млн доларів. РФ вимагає його екстрадиції, але банкір наразі лікується від раку крові.

Наведені вище люди є лише найбільш відомими або суспільно важливими фігурантами розслідування Cypriot Papers.