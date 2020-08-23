Журналісти-розслідувачі отримали доступ до понад 1500 конфіденційних документів, в яких є інформація про продаж Кіпром своїх паспортів особам із сумнівною діловою репутацією. У списку помітили прізвища відомих українців.

Слідчий підрозділ арабського видання Al Jazeera отримав доступ до паспортних даних осіб, що придбали так званий кіпрський "золотий паспорт", повідомляє "Українська правда".

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Що відомо про продаж Кіпром громадянства корупціонерам

Журналісти вивчили заявки на отримання громадянства країни для понад 2500 осіб в період з 2017 по 2019 рік. Тоді Кіпр продав паспорти 35 людям. Паспорти Кіпру надають їхнім власникам право жити і подорожувати по всьому Євросоюзу .

. Серед набувачів громадянства цієї острівної країни виявили чимало осіб, яких підозрюють у скоєнні кримінальних злочинів та корупції. Деякі з них перебувають під міжнародними санкціями. Ще 40 заявників, які купили кіпрське громадянство, займали державні посади в різних країнах, або ж були впливовими політиками .

. У деяких випадках Кіпр продавав паспорти людям всього за кілька днів до їхнього арешту або засудження. Ймовірно через це, ЄС вимагатиме від Кіпру повністю відмовитися від схеми "золотих паспортів".

Зверніть увагу! Кіпрські документи також містять імена тисяч багатих росіян, чимало з яких мають тісні зв'язки в Кремлі. Також в списку є 500 китайських громадян, готових заплатити мільйони доларів за паспорт ЄС, який надає юридичні, банківські та туристичні привілеї. Крім того, в переліку є член сім'ї міжнародного терориста Усами бін Ладена.

Водночас німецький євродепутат Свен Гієгольд, який вимагає посилити законодавство в сфері боротьби з відмиванням грошей у Європі, зазначив, що ситуація з продажем паспортів Кіпру є дуже тривожною.

Європарламент ясно дав зрозуміти, що громадянство не продається. Громадянство не повинно бути товаром. Такий паспортний режим становить загрозу для безпеки Європи,

– наголосив політик.

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Хто з українців потрапив у перелік покупців "золотих паспортів"