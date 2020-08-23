"Золотий паспорт": Кіпр продавав громадянство корупціонерам, серед них українці та росіяни – ЗМІ
Журналісти-розслідувачі отримали доступ до понад 1500 конфіденційних документів, в яких є інформація про продаж Кіпром своїх паспортів особам із сумнівною діловою репутацією. У списку помітили прізвища відомих українців.
Слідчий підрозділ арабського видання Al Jazeera отримав доступ до паспортних даних осіб, що придбали так званий кіпрський "золотий паспорт", повідомляє "Українська правда".
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Що відомо про продаж Кіпром громадянства корупціонерам
- Журналісти вивчили заявки на отримання громадянства країни для понад 2500 осіб в період з 2017 по 2019 рік. Тоді Кіпр продав паспорти 35 людям. Паспорти Кіпру надають їхнім власникам право жити і подорожувати по всьому Євросоюзу.
- Серед набувачів громадянства цієї острівної країни виявили чимало осіб, яких підозрюють у скоєнні кримінальних злочинів та корупції. Деякі з них перебувають під міжнародними санкціями. Ще 40 заявників, які купили кіпрське громадянство, займали державні посади в різних країнах, або ж були впливовими політиками.
- У деяких випадках Кіпр продавав паспорти людям всього за кілька днів до їхнього арешту або засудження. Ймовірно через це, ЄС вимагатиме від Кіпру повністю відмовитися від схеми "золотих паспортів".
Водночас німецький євродепутат Свен Гієгольд, який вимагає посилити законодавство в сфері боротьби з відмиванням грошей у Європі, зазначив, що ситуація з продажем паспортів Кіпру є дуже тривожною.
Європарламент ясно дав зрозуміти, що громадянство не продається. Громадянство не повинно бути товаром. Такий паспортний режим становить загрозу для безпеки Європи,
– наголосив політик.
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Хто з українців потрапив у перелік покупців "золотих паспортів"
- Олігарх Олег Бахматюк. Він є фігурантом справи по виведенню грошей з "ВіЕйБі Банку". НБУ у 2014 році видав банку бізнесмена стабілізаційний кредит на суму 1,2 мільярда гривень, після чого він "збанкрутував".
- Ексміністр екології часів Януковича і власник компанії Burisma Микола Злочевський, який перебуває в розшуку. Після Майдану щодо незаконної діяльності Злочевського та його компаній було відкрито низку справ. Він втік з країни, однак у 2017 році, після закриття значної частини з них, повернувся. Наприкінці листопада 2019 року ГПУ поновила розслідування проти Злочевського та оголосила його в розшук.
- Дружина ексміністра оборони часів Януковича Павла Лебедєва – Людмила Лебедєва. У жовтні 2014 року в Україні порушили справу проти колишніх міністрів оборони, серед них був і Лебедєв. Військова прокуратура підозрює його в руйнуванні Збройних сил України та підриві обороноздатності.
- Український бізнесмен Вадим Шульман з оточення олігарха Ігоря Коломойського
- Колишній начальник Слідчого управління податкової міліції ДПА України Анатолій Яковинець.