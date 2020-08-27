Єврокомісар Дідьє Рейндерс закликає Кіпр розпочати розслідування фактів надання "золотих паспортів" багатим інвесторам-фігурантам справ про корупцію. Також політик закликав припинити процедуру надання громадянства через інвестиційні схеми.

Єврокомісар з питань юстиції повідомив, що розглядає юридичні заходи проти Кіпру. Про це повідомляє "Українська правда" із посиланням на наявний у себе пресреліз "Аль-Джазіри".

До теми "Золотий паспорт": Кіпр продавав громадянство корупціонерам, серед них українці та росіяни – ЗМІ

Таку заяву політик зробив після появи розслідування про те, що чимало багатих інвесторів, які купили європейські паспорти на Кіпрі, є фігурантами кримінальних справ. На цих інвесторів були накладені санкції, ці люди також були засуджені або є політично значущими особами з високим ризиком корупції.

Також скерували відповідний лист владі Кіпру, повідомив Рейндерс.

Рішення цієї проблеми

За словами єврокомісара, єдиним рішенням є відмова від таких схем. Політик також домагається гарантій від влади Кіпру, що вона відкликатиме паспорти у випадках, коли є явні докази правопорушення.

Відповідь влади Кіпру

Натомість влада Кіпру заявила, що посилила правила інвестпрограми в 2019 році, і наполягає, що "не надавала громадянство з порушенням чинних правил".

Що таке "золоті паспорти"