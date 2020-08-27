"Золоті паспорти" для корупціонерів: комісар ЄС закликав Кіпр розслідувати схему
Єврокомісар Дідьє Рейндерс закликає Кіпр розпочати розслідування фактів надання "золотих паспортів" багатим інвесторам-фігурантам справ про корупцію. Також політик закликав припинити процедуру надання громадянства через інвестиційні схеми.
Єврокомісар з питань юстиції повідомив, що розглядає юридичні заходи проти Кіпру. Про це повідомляє "Українська правда" із посиланням на наявний у себе пресреліз "Аль-Джазіри".
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Таку заяву політик зробив після появи розслідування про те, що чимало багатих інвесторів, які купили європейські паспорти на Кіпрі, є фігурантами кримінальних справ. На цих інвесторів були накладені санкції, ці люди також були засуджені або є політично значущими особами з високим ризиком корупції.
Також скерували відповідний лист владі Кіпру, повідомив Рейндерс.
Рішення цієї проблеми
За словами єврокомісара, єдиним рішенням є відмова від таких схем. Політик також домагається гарантій від влади Кіпру, що вона відкликатиме паспорти у випадках, коли є явні докази правопорушення.
Відповідь влади Кіпру
Натомість влада Кіпру заявила, що посилила правила інвестпрограми в 2019 році, і наполягає, що "не надавала громадянство з порушенням чинних правил".
Що таке "золоті паспорти"
- Іноземець може отримати громадянство певної країни, якщо інвестує гроші в її економіку. Тоді інвестор отримує так званий "золотий паспорт".
- Власники "золотих паспортів" можуть вільно перетинати кордони з країною, у яку вони інвестували, а також залишатися там на необмежений термін. За стандартних умов, іноземець може перебувати на території певної країни 90 днів.
- "Золоті паспорти" дають можливість отримувати високі пасивні доходи: відсотки від державних облігацій, оренди нерухомості тощо.
- Сьогодні можливість отримати "золоті паспорти" інвесторам надають такі держави: Антигуа, Барбудо, Кіпр, Мальта, Болгарія, США, Велика Британія, Португалія, Угорщина та інші.