Найбільший приватний банк в Україні став державним у грудні 2016 року. Міністерство фінансів придбало його за 1 гривню. Проте разом із величезним банком уряд отримав і величезні проблеми: держава загрузла в нескінченних судових суперечках із ексвласниками в Україні та за її межами.

Ігор Коломойський хоче повернути "Приватбанк" або отримати компенсацію. Натомість його разом із бізнес-партнером Геннадієм Боголюбовим підозрюють у шахрайстві та відмиванні грошей на міжнародному рівні. Про те, чи справді банк став майданчиком для шахрайств і куди ж витратили мільярди з його рахунків – читайте далі у розслідуванні від "Слідство.Інфо".

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Наразі на активи Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова полюють уряди щонайменше двох країн — України та США.

Заставне майно в Україні

За словами Лариси Федяєвої, яка управляє заставним майном "Приватбанку", йому належить земельна ділянка площею приблизно 11 гектарів. Нафтобаза в Сумах стала власністю банку ще до націоналізації, тоді її вартість оцінили в 90 мільйонів гривень. Станом на сьогодні вартість цієї бази у 20 разів менша за названу в угоді з банком. І навіть після 12 проведених аукціонів банку не вдалося продати її, запевняє Федяєва. Схожих нафтобаз по всій країні більше сотні. Після націоналізації банк провів їхню ревізію і лише через невірно оцінену вартість нафтобаз нарахував збитків на 6 мільярдів гривень.

Яке заставне майно перейшло банку:

офісні приміщення;

частина гірськолижного курорту "Буковель";

частина готелів Radisson у "Буковелі" та "Мир" у Києві.

Однак більшість — не такі знамениті, наприклад, нафтобаза на Сумщині. Станом на 2016 рік до так званої групи "Приват", крім великого однойменного банку, входили понад 100 підприємств у сферах авіації, металургії, медіа, паливної промисловості та фінансів. Її головні акціонери Ігор Коломойський та Геннадій Боголюбов — давно у списках найбагатших українців.



Нафтобаза в Сумах / Фото "Слідство.Інфо"

Ексвласники "Приватбанку" Ігор Коломойський, Геннадій Боголюбов та інші пов'язані з цим особи вивели з установи 5, 5 мільярдів доларів. Про це свідчать результати розслідування фінансових операцій у банку, яке провело міжнародне детективне агентство Kroll. Послугами цього агентства користуються уряди країн з усього світу — щоб викрити корупцію, хабарництво та шахрайство. Також його замовила українська влада.

Згідно зі звітом Kroll, банк залучав кошти вкладників для підтримки схеми циклічного перекредитування. А щоб якомога довше її приховувати, колишнє керівництво банку неодноразово фальсифікувало фінансову звітність.

Майно за кордоном

Вперше про численні закордонні активи ексвласників "Приватбанку" стало відомо завдяки судовому процесу в американському штаті Делавер. У 2019 році "Приватбанк" подав позов у місцевий суд, звинувачуючи Коломойського та Боголюбова у шахрайстві та відмиванні грошей. Схему, за якою українські гроші виводили в США, назвали Optima. Саме через компанії з цим словом у назві Коломойський та Боголюбов володіли у США і значною кількістю комерційної нерухомості, і навіть заводами.

У державному "Приватбанку" підрахували, що загалом через фінансові махінації колишні акціонери завдали державі збитків на 10 мільярдів доларів.

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Лондонський кейс

Високий cуд Англії заарештував активи Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова по всьому світу. Наразі бізнесмени можуть витрачати лише 20 тисяч фунтів стерлінгів на тиждень. А будь-які угоди з купівлі-продажу активів – повинні погоджувати із "Приватбанком".

Ніку Матіасону з організації Finance Uncovered, яка спеціалізується на лондонській нерухомості й викриває відмивання коштів у Британії, показали список британської нерухомості Геннадія Боголюбова, яку побачили у звіті Kroll.

Такі місця як райони Белгравія, Найтсбрідж — "гарячі точки" для інвестування заможними людьми з усього світу. Вартість придбаних там активів останнім часом зростає,

— сказав він.

Белгравія — знаменитий своєю розкішшю район Лондона. За даними детективів Kroll, найчастіше Боголюбов використовує саме будинок у Белгравії. Тут проживала одна з доньок бізнесмена. Детективи виявили, що станом на 2016 рік Боголюбов володів нерухомістю вартістю у понад 90 мільйонів фунтів стерлінгів, тобто приблизно 125 мільйонів доларів. Одна з найцікавіших їхніх знахідок — будівля на Трафальгарській площі, у самому серці Лондона.



Дім у районі Белгравія / Фото "Слідство.Інфо"

Ще один важливий об'єкт, згаданий у таємному звіті як майно Боголюбова, розташовано неподалік Букінгемського палацу – офісний центр класу преміум.



Бізнес-центр біля Букінгемського палацу / Фото "Слідство.Інфо"

Супер'яхти та ізраїльська резиденція Коломойського

Ще наприкінці 1990-х років родина Коломойського придбала 2 вілли в Герцлії, містечку неподалік від Тель-Авіву. Детективи Kroll підтвердили, що через ланцюжок фірм родина олігарха володіє 2 розкішними яхтами — 65-метровою Trident, а також 90-метровою Lauren L. Нещодавно будинок поруч із віллою Коломойського виставили на продаж за 300 мільйоні шекелів, це приблизно 90 мільйонів доларів.



Будинок Коломойського у Герцлії / Фото "Слідство.Інфо"

Довідка. Коломойський має 3 паспорти – український, ізраїльський та кіпрський. До повернення в Україну у 2019 році він тривалий час жив між Ізраїлем та Швейцарією.

Нерухомість сестри Коломойського

Більшістю майна родини Коломойського у Швейцарії та Франції володіє його сестра Лариса Черток. Її власна вілла вдало розташована на березі озера в елітному женевському районі Аньєр. За даними звіту Kroll, Черток купила її за 32 мільйони доларів. Водночас детективи не змогли знайти підтвердження, що жінка достатньо заможна для таких покупок.



Вілла Лариси Черток у Швейцарії / Фото "Слідство.Інфо"

А майна у неї та її близьких чимало. Наприклад, Черток придбала квартиру за 6 мільйонів доларів. Родичі чоловіка Лариси володіють квартирою та гаражем вартістю в 5 мільйонів франків. А через французьку фірму Лариса володіє віллою в Анті-сюр-Леман, французькому містечку неподалік від Женеви, теж на березі озера. Цю віллу вважають головною резиденцією родини Коломойського.

Особисті рахунки ексвласників

З України мільярди виводили переважно через кіпрське відділення "Приватбанку". У ньому ж Коломойський та Боголюбов мали особисті рахунки. Одне з важливих викриттів секретного звіту — те, що гроші з фірм, залучених до схеми перекредитування, опинялися й на особистих рахунках ексвласників. Часто вони поверталися фірмам, із яких приходили. Але іноді йшли на купівлю цінних паперів, інвестицій в бізнес — або на купівлю приватних літаків по мільйону доларів за кожен.

Гроші з особистого рахунку Коломойського використовували на поповнення власних рахунків у інших банках. А також потрапляли до фірм з групи Optima, які володіють нерухомістю в США, де ФБР проводило обшуки. Колишні власники ПриватБанку, свідчить звіт Kroll, користувались грішми з підозрілих фірм, як своїми, зокрема, для судових процесів на мільярди доларів.

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