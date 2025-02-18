Хоч білоруси навряд чи піднімуть зброю проти російських військ, серед населення неминуче виникне глибоке невдоволення. Голова Ради резервістів Сухопутних військ Іван Тимочко сказав 24 Каналу, що таке рішення вимагатиме значних зусиль.

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Чому Білорусі не вигідне розміщення російських військ на своїй території

Потенційне розміщення 150 тисяч російських військових на території Білорусі може стати серйозною загрозою для самої країни, адже Білорусь має обмежену стратегічну глибину.

Це загроза самій Білорусі,

– наголосив Тимочко.

Логістика розміщення таких великих сил буде складною, особливо з огляду на потребу в боєприпасах, харчуванні та технічному забезпеченні. У разі активних бойових дій скупчення військ стане вразливим для ракетних ударів, оскільки територія Білорусі занадто мала для ефективного маскування великих підрозділів.

Мозирський НПЗ та інші виробничі потужності, що забезпечують паливом військові контингенти, стануть одними з перших цілей для ударів. Це, на думку Івана Тимочка, ще більше ускладнить транспортування військ.

Цікаво! У Центрі протидії дезінформації вважають, що Росія здатна розпочати війну проти країн Балтії та Польщі через 4 – 6 років, але за певних умов.

Такі дії також можуть спричинити внутрішнє невдоволення серед білоруського населення. Хоча білоруси не підуть з автоматами та вилами проти росіян, більшість не схвалить цей розвиток подій, адже розуміють, що це може призвести до значних руйнувань і ударів по їхній території.

Під час переміщення таких великих сил магістральні шляхи та залізничні мережі будуть серйозно перевантажені, що додатково паралізує країну,

– зазначив голова Ради Резервістів.

Попри те, що диктатор Владімір Путін, ймовірно, не ігноруватиме можливість розміщення військ на території Білорусі, таке рішення буде вкрай складним і вимагатиме значних зусиль щодо логістики та внутрішнього управління.