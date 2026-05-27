Чергове приниження США: політолог пояснив, чому Лавров анонсував Рубіо удари по Києву

Під час телефонного дзвінка міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров повідомив держсекретаря США Марко Рубіо, що Москва розпочинає "системні удари по центрах ухвалення рішень" у Києві. Таке повідомлення стало справжнім приниженням для Білого дому.

Таку думку 24 Каналу висловив політолог, експерт-міжнародний Максим Несвітайлов, зазначивши, що росіяни перейшли будь-які межі у тому, що вони дозволяють робити собі з американцями. Тому насамперед зараз мають відреагувати союзники сполучених Штатів.

Дивіться також Путін у відчаї: чому Кремль вибухнув новими погрозами Києву та на що насправді здатен

Чому Лавров анонсував Рубіо удари по Києву?

За словами політолога, після такого повідомлення від Лаврова країнам-партнерам США вартувало б замислитись, чи справді Вашингтон є достойним союзником. Зараз Сполучені Штати не можуть захистити навіть себе – до них телефонують і просто ставлять перед фактом без будь-якого страху.

Росіяни вже не бояться, що у відповідь у Білому домі можуть ухвалити рішення щодо передачі Україні Tomahawk або запровадити проти країни-агресорки нові санкції. В Кремлі також бачать, як американці ніяк не можуть вийти з війни в Ірані.

Те, що собі зараз дозволяють росіяни, насамперед є провиною американців. На цьому фоні європейці показують, хто є слабаком, а хто – ні. Бо Європа послідовно відповідає на цю позицію. Албанія жорстко відреагувала на те, що житло їхнього посла було пошкоджено (внаслідок російської атаки, – 24 Канал), посол ЄС жорстко відреагувала на заяви росіян. А Рубіо просто сказав, що ця війна має закінчитись,

– підкреслив Несвітайлов.

До слова. Після розмови з Лавровим Рубіо повідомив, що США готові допомогти та зробити все можливе, щоб сприяти завершенню цієї війни. Він також зазначив, що Лавров передав послання від Путіна, призначене для Дональда Трампа.

Несвіталов про приниження США: дивіться відео

Росія погрожує новими ударами

Лавров заявив, що наступні російські удари нібито мають стати "відповіддю на терористичні атаки київського режиму проти мирного населення і цивільних об'єктів на російській території".

Росіяни навіть закликали громадян іноземних держав, зокрема послів, якомога швидше покинути українську столицю. Однак посолка Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова заявила, що дипломати продовжують роботу, попри погрози.