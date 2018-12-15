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      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ТОМОС ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРОТЕСТИ "ЖОВТИХ ЖИЛЕТІВ"
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      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ТОМОС ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРОТЕСТИ "ЖОВТИХ ЖИЛЕТІВ"

      В Україні розпочинається Об'єднавчий собор щодо створення Єдиної помісної церкви

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      О 10 годині 15 грудня у Києві розпочнеться Об'єднавчий собор щодо української автокефалії. Православні ієрархи мають утворити Єдину помісну церкву, затвердити її статут та обрати предстоятеля.

      Про це розповів у прямому ефірі журналіст 24 каналу.

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      Тисячі людей приїхали з усієї України, щоб бути присутніми в історичний момент у центрі подій. Середмістя Києва облаштоване пунктами обігріву, присутні медики, щоб люди перебували у комфорті та безпеці.

      Собор розпочнеться о 10:00. Саме тоді має приїхати президент Петро Порошенко та взяти слово безпосередньо на Софійській площі. 

      На соборі будуть представлені три православні церкви України – Київського патріархату, Московського та Автокефальної православної церкви.

      Собор
      Люди очікують початку Об'єднавчого собору на Софійській площі у Києві

      Собор планується помісним, тобто ієрарх від кожної церкви візьме з собою клірика і одного ченця або мирянина. За приблизними оцінками, загалом взяти участь в Соборі збираються понад 40 архиєреїв УПЦ Київського патріархату, 14 від УАПЦ, 3 або 4 – від УПЦ Московського патріархату.

      За підсумками Собору новообраний предстоятель поїде до Стамбула, де з рук Вселенського патріарха Варфоломія отримає Томос про автокефалію під час першої спільної літургії 6 січня.

      Нагадаємо, у жовтні 2018 року в Стамбулі відбулося триденне засідання Синоду Вселенського патріархату. На цих зборах церковники заслухали звіт посланців патріарха Варфоломія, які майже місяць провели в Україні. Екзархи їздили по українських церквах, розмовляли зі священиками. За результатами їхнього звіту Україні й було ухвалено дозвіл на створення Єдиної помісної церкви в Україні.

      Теги: Релігія Єдина помісна церква Собор Новини Києва Новини України Томос
      Джерело: 24 канал
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