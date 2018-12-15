В Україні розпочинається Об'єднавчий собор щодо створення Єдиної помісної церкви

О 10 годині 15 грудня у Києві розпочнеться Об'єднавчий собор щодо української автокефалії. Православні ієрархи мають утворити Єдину помісну церкву, затвердити її статут та обрати предстоятеля.

Про це розповів у прямому ефірі журналіст 24 каналу.

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Тисячі людей приїхали з усієї України, щоб бути присутніми в історичний момент у центрі подій. Середмістя Києва облаштоване пунктами обігріву, присутні медики, щоб люди перебували у комфорті та безпеці.

Собор розпочнеться о 10:00. Саме тоді має приїхати президент Петро Порошенко та взяти слово безпосередньо на Софійській площі.

На соборі будуть представлені три православні церкви України – Київського патріархату, Московського та Автокефальної православної церкви.



Люди очікують початку Об'єднавчого собору на Софійській площі у Києві

Собор планується помісним, тобто ієрарх від кожної церкви візьме з собою клірика і одного ченця або мирянина. За приблизними оцінками, загалом взяти участь в Соборі збираються понад 40 архиєреїв УПЦ Київського патріархату, 14 від УАПЦ, 3 або 4 – від УПЦ Московського патріархату.

За підсумками Собору новообраний предстоятель поїде до Стамбула, де з рук Вселенського патріарха Варфоломія отримає Томос про автокефалію під час першої спільної літургії 6 січня.

Нагадаємо, у жовтні 2018 року в Стамбулі відбулося триденне засідання Синоду Вселенського патріархату. На цих зборах церковники заслухали звіт посланців патріарха Варфоломія, які майже місяць провели в Україні. Екзархи їздили по українських церквах, розмовляли зі священиками. За результатами їхнього звіту Україні й було ухвалено дозвіл на створення Єдиної помісної церкви в Україні.