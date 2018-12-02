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      ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ ГВОЗДИК – СТІВЕНСОН ПРОТЕСТИ У ФРАНЦІЇ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ

      "Розправитися мовчки не вийде": в Україні створюють систему колективної безпеки

      Доброчесна країна 323 Читать новость на русском

      Щоб ми зажили в Україні своїх мрій, треба, щоб якомога більше принципових і сильних людей брали участь в управлінні державою. Тоді шахраї, які зараз займають найвищі посади, не витримають конкуренції і нарешті опиняться у тюрмах. Тож зараз ключовим завданням є збільшувати кількість громадян, які кажуть собі: "Україна – це я".

      Важливо берегти тих, хто вже взяв на себе відповідальність. Важливо зупинити хвилю нападів по всій країні на людей, які зупиняють розкрадання наших податків чи земель громади, не миряться зі свавіллям, захищають зелені зони у містах та природу навколо.

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      Після останнього Майдану й під час війни за незалежність нас побільшало. І нападів на нас побільшало теж. Таким злочинам допомагає безкарність. Місцеві злодії наймають "тітушок", знаючи, що місцеві керівники поліції або прокуратури їх прикриють – так сталося з Катериною Гандзюк.

      Ми не зробимо роботу генпрокурора за Луценка чи міністра внутрішніх справ за Авакова. Тому я пропоную їх обох вигнати.

      Луценко та Аваков
      Арсен Аваков та Юрій Луценко

      Та кожен з нас може і має приходити на допомогу тим, хто потрапив у біду, відстоюючи наші суспільні інтереси.

      Поширювати інформацію, протестувати проти прикриття злочинців, слідкувати за діями посадовців. І в мене є одна пропозиція: приходьмо на допомогу тим, хто потребує нашого захисту, ДО, а не після нападів. Ми створюємо систему колективної безпеки "Захисти".

      Кожен, хто відстоює добру справу для своєї громади чи для всього суспільства і відчуває небезпеку, може повідомити нас про це. Ми включимо його до відкритого переліку громадян, які потребують захисту, і будемо вимагати від місцевих або центральних посадовців забезпечити цей захист. І самі у будь-який момент будемо готові прийти на допомогу.

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      Тоді потенційні нападники знатимуть, що за кожною такою активною людиною стоять сотні чи тисячі інших справжніх громадян. І розправитися, затоптати мовчки – не вийде. У багатьох випадках це вбереже від біди.

      Доєднуйтеся до системи колективного захисту, розповідайте про це іншим. Чим більше нас буде, тим захищенішим почуватиметься кожен з нас.

      Автор: Єгор Соболєв
      Теги: Новини України Відеоблоги Юрій Луценко Арсен Аваков Доброчесна країна Розслідування
      Джерело: 24 канал
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