Верховну Раду дев'ятого скликання неможливо розпустити через відсутність коаліції. За підрахунками спікера парламенту Дмитра Разумкова, наразі монобільшість налічує 246 народних обранців.

Голосів у монобільшості вистачає, – спікер

Така кількість голосів – це навіть більше, ніж необхідно. Про це Дмитро Разумков повідомив в інтерв'ю телеканалу "Прямий".

Актуально Вибори – не Олімпіада, там головне перемога, а не участь, – Разумков про шанси "Слуги народу"

Підставою для дострокового припинення повноважень (минулого скликання парламенту – 24 канал) була навіть не довіра або недовіра – була відсутність коаліції, тому що у фракцій, які входили до більшості, не було більшості. У двох фракціях не вистачало 226-ти народних депутатів,

– повідомив Разумков.

Раніше Разумков заперечив інформацію про розкол у "Слузі народі"

Раніше спікер вже спростовував чутки про розкол у "Слузі народу". За словами Разумкова, голосів часом не вистачає через те, що у депутатів є різні думки та позиції. Він не бачить нічого поганого в тому, що не всі закони проголосовані одноголосно.

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