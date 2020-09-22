Розпуску Верховної Ради не буде: Разумков про монобільшість
Верховну Раду дев'ятого скликання неможливо розпустити через відсутність коаліції. За підрахунками спікера парламенту Дмитра Разумкова, наразі монобільшість налічує 246 народних обранців.
Голосів у монобільшості вистачає, – спікер
Така кількість голосів – це навіть більше, ніж необхідно. Про це Дмитро Разумков повідомив в інтерв'ю телеканалу "Прямий".
Актуально Вибори – не Олімпіада, там головне перемога, а не участь, – Разумков про шанси "Слуги народу"
Підставою для дострокового припинення повноважень (минулого скликання парламенту – 24 канал) була навіть не довіра або недовіра – була відсутність коаліції, тому що у фракцій, які входили до більшості, не було більшості. У двох фракціях не вистачало 226-ти народних депутатів,
– повідомив Разумков.
Раніше Разумков заперечив інформацію про розкол у "Слузі народі"
Раніше спікер вже спростовував чутки про розкол у "Слузі народу". За словами Разумкова, голосів часом не вистачає через те, що у депутатів є різні думки та позиції. Він не бачить нічого поганого в тому, що не всі закони проголосовані одноголосно.
Головне про четверту сесію парламенту 9-го скликання
- Розпочалась четверта сесія 1 вересня.
- Відповідно до календарного плану роботи парламенту, 10 тижнів Верховна Рада працюватиме у режимі пленарних засідань.
- Ще 7 тижнів народні депутати працюватимуть у комітетах, комісіях, фракціях, а для роботи з виборцями відведено чотири тижні.