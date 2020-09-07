Глава Верховної Ради Дмитро Разумков прокоментував чутки про розкол у президентській фракції. За його словами монобільшість все ще існує.

В інтерв'ю "Українським новинам" спікер зізнався, що проблеми в "Слузі народу" є, але це нормальний парламентський процес.

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Чому "Слузі народу" інколи не вистачає голосів в Раді

Разумков зазначив, що інколи в депутатів президентської фракції є різні думки та позиції. Він не бачить нічого поганого в тому, що не всі закони проголосовані одноголосно. За його словами, такої великої кількості депутатів в одній фракції ще ніколи не було .

. Водночас закони іноді приймаються й за рахунок голосів інших фракцій та депутатських груп. Він вважає добрим знаком те, що в Раді все ж знаходять понад 300 голосів, адже це "демонструє якісну роботу всього парламенту, а не лише монобольшості".

Спікер порівняв ситуацію зі статистикою з минулим скликанням Ради: за рік новий парламент ухвалив 143 законопроєкти понад 300 голосами "за", а за всю минулу каденцію таких було 26.

Він також зазначив, що в "Слузі народу" 10% – це аж 24 голоси.

Якщо ви віднімете ці 24 голоси від 247 депутатів "Слуги", то цього вже не вистачатиме для прийняття рішення, але це не означає що немає монобільшості або консенсусу в Раді,

– зауважив спікер.

Чутки про коаліцію "Слуги народу" з іншими фракціями: що відомо

За інформацією ЗМІ "Слуга народу" може увійти в коаліцію з іншими політсилами у Верховній Раді . Це станеться, якщо чисельність президентської фракції скоротиться до 226 депутатів.

. Це станеться, якщо чисельність президентської фракції скоротиться до 226 депутатів. Зокрема, мовиться про те, що "Слуга народу" може об'єднатися з "Голосом". Також ситуативно "слуги" можуть спільно голосувати з депутатськими групами "Довіра" та "За майбутнє".

Депутати президентської фракції анонімно запевнили журналістів, що скандальна історія з виключенням Гео Лероса з фракції не вплинула на міцність "Слуги народу". Водночас одним із приводів для ймовірного великого конфлікту міг би стати розгляд у Раді важливого документа, пов'язаного з ситуацією на Донбасі.

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