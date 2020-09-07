"Слуга народу" може увійти в коаліцію з іншими політсилами у Верховній Раді. Це станеться, якщо чисельність президентської фракції скоротиться до 226 депутатів.

"РБК-Україна" з посиланням на джерела повідомляє, що "Слуга народу" може об'єднатися з "Голосом". Водночас джерела видання вважають, що наразі такий варіант є поки в теорії.

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За яких умов "Слуга народу" піде на коаліцію з іншими фракціями

Джерела видання зазначили, що такі сценарії потенційно можливі, якщо у фракції станеться "якесь справді велике, системне загострення". "Слуга народу", депутатські групи "Довіра" та "За майбутнє" можуть створити коаліцію.

Як бачимо, історія з Леросом до цього не призвела, хоча, можливо, її для цього й інспірували,

– розповіло джерело.

На його думку, одним із приводів для такого конфлікту міг би стати розгляд у Раді важливого документа, пов'язаного з ситуацією на Донбасі. Однак, напрацювань щодо виборів в ОРДЛО, амністії або інших чутливих питань наразі немає.

Крім того, в уряді можуть відбутися і масштабні кадрові зміни.

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