За яких умов і з ким "Слуга народу" може об'єднатися в коаліцію: в ЗМІ оприлюднили деталі
"Слуга народу" може увійти в коаліцію з іншими політсилами у Верховній Раді. Це станеться, якщо чисельність президентської фракції скоротиться до 226 депутатів.
"РБК-Україна" з посиланням на джерела повідомляє, що "Слуга народу" може об'єднатися з "Голосом". Водночас джерела видання вважають, що наразі такий варіант є поки в теорії.
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За яких умов "Слуга народу" піде на коаліцію з іншими фракціями
Джерела видання зазначили, що такі сценарії потенційно можливі, якщо у фракції станеться "якесь справді велике, системне загострення". "Слуга народу", депутатські групи "Довіра" та "За майбутнє" можуть створити коаліцію.
Як бачимо, історія з Леросом до цього не призвела, хоча, можливо, її для цього й інспірували,
– розповіло джерело.
На його думку, одним із приводів для такого конфлікту міг би стати розгляд у Раді важливого документа, пов'язаного з ситуацією на Донбасі. Однак, напрацювань щодо виборів в ОРДЛО, амністії або інших чутливих питань наразі немає.
Крім того, в уряді можуть відбутися і масштабні кадрові зміни.
Що відомо про можливі відставки міністрів в уряді Шмигаля
- Глава президентської фракції в парламенті Давид Арахамія 29 серпня повідомив про можливі зміни в уряді Шмигаля. За його прогнозами, ротації можуть відбутися щодо "двох – трьох міністерств з економічного блоку".
- Згодом, слова Арахамії про можливі зміни в уряді підтвердив голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко та перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук.
- Корнієнко зауважив, що в "Слузі народу" є питання щодо роботи податкової та митниці. Якщо ці питання не будуть вирішені, парламент може змінити очільників Мінекономіки та Мінфінансів.
- Окрім того, голова фракції "Слуга народу" заперечив імовірність зміни посад для очільника СБУ Івана Баканова і генеральної прокурорки Ірини Венедіктової.