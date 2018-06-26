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Розстріл родини у Харкові: підозрюваний заявив, що був у трансі, але ні про що не шкодує

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У Харкові відбулось перше засідання у справі кривавого розстрілу цілої родини, що стався у неділю, 24 червня. Підозрюваний у вбивстві – друг сім'ї Костянтин Безрук – у скоєному зізнався. І заявив, що просто був у трансі, коли увірвався до квартири друзів і почав по них стріляти.

Костянтин Безрук – підозрюваний у розстрілі свого друга, його екс-дружини та пораненні їх неповнолітньої доньки. У скоєному чоловік зізнався, але визнавати провину відмовився.

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Журналістка: Тобто ви свою провину не визнаєте?
Костянтин Безрук: Не визнаю.
Журналістка: А це (розстріл родини – 24 канал) ви зробили? 
Костянтин Безрук: Так.

Чому Безрук пішов на такий крок, суду не пояснив. Єдине, що каже – не хотів поцілити в дівчинку. Але про скоєне не шкодує. 

Журналістка: Ви шкодуєте про те, що сталося?
Костянтин Безрук:  Ні.
Журналістка:  Не шкодуєте?
Костянтин Безрук:  Ні.

Правоохоронці наголошують, що мотивом стали 100 тисяч доларів, які завинила вбита родина. Але Безрук, як і його захист, наполягають на іншому – мовляв, чоловік був у стані афекту, тому сам може бути жертвою. 

Не зрозуміло, чому він проживав на дачі у сім'ї Безрука і як він його там шантажував, і що він йому робив, і як він йому там погрожував. Людина, дійсно, 14 діб не спала і не може предметно нічого пояснити,
– сказала адвокатка підозрюваного Дар'я Назаренко.

Підтримати підсудного на засіданні прийшла мати Ніна Безрук. Жінка досі не вірить, що син пішов на таке добровільно.

Адвокатка Безрука просила суд визначити півмільйонну заставу для її підзахисного. Обвинувачення ж, навпаки, наполягало на найсуворішому запобіжному заході. Адже слідчі нагадують, що затримали чоловіка при можливій спробі втечі з 200 тисячами доларів.

Ми розуміємо, що підозрюваний, який був знайомий із родиною, може знати, де може перебувати дівчина і впливати якимось чином і на інших свідків також,
– зазначила речниця прокуратури Харківщини Віта Дубовик.

Зрештою, суд підтримав прокуратуру, і наступні 60 діб Костянтин Безрук проведе в СІЗО, поки слідство проведе низку експертиз. У тому числі і на перевірку психічного стану. 

Теги: Кримінальні новини Новини Харкова
Джерело: 24 канал
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