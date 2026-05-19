Як AVER LEX Віталія Сердюка спливла у справі про розтрату на закупівлях для танків

Юридична компанія AVER LEX, старшим партнером якої є адвокат експрезидента-втікача Віктора Януковича Віталій Сердюк, опинилася у центрі ще одного гучного скандалу. Цього разу — через кримінальне провадження НАБУ та САП щодо можливого розкрадання коштів на закупівлях комплектуючих для динамічного захисту танків.

Про це пише видання "Обозреватель".

Як AVER LEX замішана у справі про розтрату на закупівлях для танків?

Йдеться про справу №22023000000000094 пов'язана із закупівлею деталей для оборонної галузі. За версією слідства, державному підприємству фактично продали його ж власні комплектуючі, оформивши їх як нову продукцію через підконтрольну структуру. Сума збитків у справі перевищила 7 мільйонів гривень.

Саме у матеріалах цього провадження згадується AVER LEX. У вироку суду адвокатське об'єднання фігурує серед суб’єктів, із якими один із учасників справи здійснював фінансові операції. Формально юридична компанія не є обвинуваченою у кримінальному провадженні, однак сама поява назви фірми адвоката Януковича у справі про оборонні закупівлі під час війни вже викликала значний суспільний резонанс.

Особливу увагу до цієї історії привертає репутація самої компанії. Віталій Сердюк роками був одним із найпублічніших захисників Януковича, представляв його інтереси у справах про державну зраду та події Майдану, а також неодноразово їздив до експрезидента в Росію.

Сердюк та Янукович / Фото з відкритих джерел

Під час судових процесів команда захисту Януковича регулярно потрапляла у центр скандалів через зриви засідань, конфлікти із судом та спроби затягування справ. Після початку великої війни співпраця з експрезидентом-втікачем стала токсичною навіть для юридичної спільноти. Асоціація правників України офіційно призупинила партнерство з AVER LEX, заявивши про необхідність збереження єдності юридичної спільноти в умовах війни.

На цьому тлі згадка AVER LEX у провадженні щодо розтрати коштів на оборонних закупівлях стала ще одним репутаційним ударом для структури, яку роками асоціюють із оточенням Януковича.