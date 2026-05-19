Як пише УНІАН, цього разу 225-й окремий штурмовий полк отримав засоби радіоелектронної боротьби (РЕБи), Starlink, генератори, зарядні станції, детектори дронів та іншу техніку, яка допомагає виконувати бойові завдання й зберігати життя військових. До підтримки забезпечення полку також долучилися партнери фонду "Надія" – Анатолій Шкрібляк, Антон Бахур та Артем Чаплигін.

225-й ОШП отримав допомогу від волонтерів / Фото, надане 24 Каналу

225-й окремий штурмовий полк продовжує виконувати бойові завдання у Запорізькій області

Відомо, що 225-й окремий штурмовий полк під командуванням Олега Ширяєва продовжує виконувати бойові завдання на одному з найскладніших напрямків фронту – у Запорізькій області, зокрема поблизу Гуляйполя. Підрозділ утримує стратегічно важливі позиції та стримує наступальні дії російських військ.

Останнім часом ситуація на Гуляйпільському напрямку залишалася особливо напруженою. Під час активізації російських атак 225-й ОШП спільно з іншими підрозділами Сил оборони працював над створенням нового рубежу оборони та утриманні критично важливої ділянки фронту. Це дозволило стабілізувати обстановку та не допустити просування ворога на Запоріжжі.

Крім цього, українські військові неодноразово зривали спроби штурмів противника. Зокрема, окупанти намагалися використовувати мотоцикли й вантажний транспорт для швидкого наближення до позицій ЗСУ, а також пробували просуватися під прикриттям густого туману. Усі ці спроби бійці 224-го окремого штурмового полку вчасно виявили та зупинили.

Ми всі багато втратили, але ворог не зупиниться, допоки ми його не зупинимо. Від нашої волі залежить доля держави. Тому треба рухатись вперед, ламати ворогу його плани і здобувати перемогу. Я в це вірю,

– наголошував Олег Ширяєв.

225-й ОШП є одним із найбоєздатніших штурмових підрозділів Збройних Сил України. Військові полку пройшли гарячі ділянки фронту: Бахмут, Авдіївку, Часів Яр, Куп’янськ, Курщину. Нині підрозділ продовжує стояти на обороні півдня України та стримувати російський наступ. Ефективність дій 225-го ОШП на Гуляйпільському напрямку раніше відзначив і Президент України, окремо згадавши підрозділ серед тих, хто демонструє результат на цьому напрямку.

225-й окремий штурмовий полк – це воїни, які щодня виконують надважку роботу на фронті. Вони тримають напрямок, зупиняють штурми і не дають ворогу просунутися далі. Саме тому ми системно передаємо їм те, що допомагає зберегти життя на передовій. Дякую Олегу Ширяєву та всім бійцям полку за службу, силу і результат. Для нас честь бути поруч і допомагати,

– прокоментував голова наглядової ради фонду "Надія", перший заступник голови Комітету ВР з питань здоровʼя нації Валерій Дубіль.

Валерій Дубіль та Олег Ширяєв / Фото, надане 24 Каналу

До слова, підтримка військових підрозділів залишається одним із головних напрямків роботи фонду "Надія". Від початку повномасштабної війни команда здійснила понад 400 поїздок на фронт та продовжує передавати українським захисникам необхідне обладнання.