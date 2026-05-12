Про це волонтерський штаб повідомив на своїй фейсбук-сторінці.

Що відомо про допомогу?

"Українська команда" продовжує постачати захисникам FPV-дрони – найефективнішу зброю цієї війни. Цього разу волонтери передали чергову партію безпілотників спецпідрозділу "Артан" ГУР України – бійцям, які з перших днів повномасштабного вторгнення воювали на Київщині, Харківщині та під Бахмутом, а нині тримають один із найгарячіших напрямків – Запорізький.

Як вказав керівник "Української команди" Артур Палатний, вже наступного дня передані дрони почнуть знищувати ворогів і рятувати життя українських бійців.

Впевнений, що ці пташки вже завтра полетять на голови о**ам і збережуть життя та здоров’я наших героїв. Разом обов’язково переможемо! Слава Україні! Героям Слава! І смерть ворогам,

– наголосив він.

Бійці спецпідрозділу "Артан" висловили особисту подяку волонтерам і донатерам. За їхніми словами, кожна така допомога реально відчувається на передовій.

Захисники отримали допомогу від "Української команди": дивіться відео

До слова, від початку повномасштабного вторгнення "Українська команда" передала на фронт понад 4000 безпілотників різних типів, сотні генераторів і зарядних станцій, більш як 100 автомобілів та інше майно. Сукупний обсяг допомоги від волонтерського штабу військовим і цивільним перевищив 1845 тонн, а її загальна вартість сягнула майже півмільярда гривень.