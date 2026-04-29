Про це повідомили на сторінці волонтерського штабу в фейсбук.

Дивіться також 110 бригада ЗСУ отримала чергову партію генераторів від волонтерів "Української команди"

Що відомо про допомогу?

Як зазначили в "Українській команді", групі "Гюрза" 21 полку безпілотних систем "Kraken 1654" Третього армійського корпусу передали чергову партію FPV-дронів. Бійці працюють на одній із найважчих ділянок фронту та забезпечують повітряний захист інших підрозділів на Лиманському напрямку.

За словами керівника волонтерського штабу Артура Палатного, передані дрони допоможуть бійцям ефективніше виконувати бойові завдання і зберегти життя.

Дрони – це надзвичайно ефективна зброя на фронті. Вони високоточно б’ють ворога на відстані, зберігаючи життя наших воїнів. "Українська команда" і надалі системно допомагатиме війську,

– наголосив він.

Своєю чергою бійці 21 полку висловили вдячність кожному громадянину, який долучився до підтримки Збройних Сил. Там наголосили, що маленької допомоги не буває, а кожен донат відчутний на передовій.

До речі, загалом "Українська команда" передала на передову понад 4000 безпілотників різних типів, сотні генераторів і зарядних станцій, понад 100 автомобілів та інше. Військові та цивільні отримали від волонтерського штабу понад 1845 тонн допомоги на суму близько півмільярда гривень.