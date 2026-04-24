Про це "Українська команда" повідомила на своїй фесбук-сторінці.
110 бригада отримала генератори
Як зазначили у повідомленні, бійці 110 окремої механізованої бригади ім. генерал-хорунжого Марка Безручка отримали велику партію генераторів. Там додали, що з початку повномасштабного вторгнення вони протистоять ворогу на Донеччині.
Керівник штабу Артур Палатний наголосив, що автономні джерела живлення вкрай потрібні на передовій.
Нашим захисникам вкрай потрібні автономні джерела живлення. Упевнений: наша підтримка допоможе цим героям ще краще виконувати бойові завдання і збереже життя,
– зауважив Палатний.
"Українська команда"передала партію генераторів: дивіться відео
Раніше "Українська команда" вже передала різним військовим підрозділам кілька сотень генераторів та зарядних станцій. З початку повномасштабного вторгнення волонтери також забезпечили захисників понад 4000 безпілотниками різних типів, понад 100 автомоблями та іншим обладнанням.