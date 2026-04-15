Про передачу допомоги повідомили на офіційній сторінці волонтерського штабу у фейсбуці.

Яку допомогу отримали захисники?

У волонтерському штабі підкреслили, що системно надають підтримку захисникам з усієї України.

"Українська команда" підтримує бойові підрозділи з різних регіонів. Чергову партію енергоємних генераторів та сіткометів ми передали 117 окремій бригаді ТрО Сумщини", – зазначається у повідомленні.

"Українська команда" передала 117 бригаді ТрО партію генераторів та сіткометів: дивіться відео

Військові 117 бригади з перших днів повномасштабного вторгнення брали участь в обороні Сумської області та Донеччини. Нині підрозділ продовжує виконувати бойові завдання на сході країни, зокрема на найбільш напружених ділянках фронту.

Керівник "Української команди" Артур Палатний висловив переконання, що надана допомога посилить можливості військових.

Впевнений: завдяки нашій підтримці бійці зможуть ще краще виконувати бойові завдання,

– сказав він.

У самій бригаді подякували волонтерам і всім, хто долучається до підтримки армії.

Повірте, ця підтримка є дуже якісною і дуже необхідною для наших хлопців, які сьогодні боронять Україну на найгарячіших напрямках,

– зазначив військовослужбовець 117 ОБрТрО Дмитро Лантушенко.

Як "Українська команда" допомагає Силам оборони України?

"Українська команда" з 2022 року системно підтримує Сили оборони України. Зокрема за цей час волонтери передали різним підрозділам понад 4000 безпілотників, сотні генераторів і зарядних станцій, понад 100 автомобілів та інше.

Загалом військові та цивільні отримали від волонтерського штабу понад 1845 тонн допомоги вартістю майже пів мільярда гривень.