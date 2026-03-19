Про це повідомив керівник волонтерського штабу Артур Палатний.

Палатний зазначив, що головна зброя сучасної війни – безпілотники, які завжди мають бути заряджені. Саме тому "Українська команда" передала велику партію генераторів 5 штурмовій Київській бригаді.

Бійці бригади захищали Київ та Київщину, воювали на Луганщині та Донеччині – і зараз тримають позиції на найгарячіших ділянках фронту на Сході України.

Упевнений: завдяки нашій допомозі вся високотехнологічна зброя 5 штурмової завжди буде у повній бойовій готовності. Що дасть можливість нашим героям ще краще виконувати бойові завдання,

– вказав голова штабу.

Своєю чергою від імені командування та особового складу 5 окремої штурмової Київської бригади бійці подякували "Українській команді" і всім причетним до збору за підтримку.

До слова, з 2022 року "Українська команда" передала військовим та цивільним понад 1845 тонн допомоги на суму майже пів мільярда гривень. Серед переданого – 4000 дронів, сотні зарядних станцій і генераторів, понад 100 автомобілів та багато іншого.