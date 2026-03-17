Про передачу допомоги волонтери повідомили на своїй сторінці у фейсбуці. За їхніми словами, генератори мають забезпечити безперебійну роботу техніки та зв’язку безпосередньо на передовій.

Заступник командира бригади "Ахіллес" Олесь Маляревич наголосив, що така підтримка має вирішальне значення для підрозділу.

Кожна бойова позиція облаштована генератором. Навіть по два генератори повинна мати кожна позиція. Наразі це така мрія, яка здійснюється завдяки волонтерському штабу "Українська команда". Тому що без енергії не літають дрони, не літають літаки. Ваша допомога завжди вчасна і дійсно важлива,

– сказав Олесь Маляревич.

У підрозділі зазначають, що військові "Ахіллеса" брали участь у ключових боях повномасштабної війни – обороняли Київ і Харківську область, воювали за Бахмут та Соледар. Наразі бійці виконують завдання на найбільш напружених ділянках фронту на сході країни.

Керівник "Української команди" Артур Палатний підкреслив, що енергозабезпечення є одним із ключових чинників ефективності сучасної війни.

Бригада "Ахіллес" отримала велику партію генераторів від "Української команди": відео

"Енергія – один з ключових ресурсів на фронті. Упевнений: завдяки нашій допомозі бійці "Ахіллеса" зможуть завжди бути на зв’язку. А їхні показники ураження живої сили противника стануть просто вражаючими", – наголосив керівник "Української команди" Артур Палатний.

У штабі також нагадали, що від початку повномасштабного вторгнення Росії організація системно підтримує як військових, так і цивільних. За цей час на передову було передано близько 4000 дронів, сотні генераторів і зарядних станцій, понад 100 автомобілів та інше необхідне обладнання. Загальний обсяг допомоги перевищив 1845 тонн, а її вартість оцінюється майже у пів мільярда гривень.