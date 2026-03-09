Про це повідомили на офіційному сайті волонтерського штабу. Представники "Української команди" додали, що 112 окрема бригада ТрО на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну брала участь в обороні Києва та звільненні Київщини, а також у контрнаступальних операціях на Харківщині та Херсонщині. Наразі бійці працюють на Сході та у складі мобільних груп захищають столицю від ворожих атак "Шахедами".

Ці зарядні станції ми використовуємо на наших позиціях, щоб заряджати акумулятори для БПЛА та пультів. Завдяки цьому наші дрони долітають до цілей і вражають ворога. Дякуємо "Українській команді" та всім українцям, які допомагають наближати перемогу,

– коментують військові.

За словами керівника штабу Артура Палатного, з осені 2025 року "Українська команда" відправила на передову сотні потужних зарядних станцій. Волонтери продовжують працювати у цьому напрямку та забезпечувати бійців автономними джерелами живлення, аби ті могли якісно виконувати бойові завдання.

Потреба в них (зарядних станціях, – 24 Канал) не зменшується. Робимо все можливе, щоб наші захисники мали технічну перевагу і поверталися з завдань живими та неушкодженими,

– сказав Артур Палатний.

Що відомо про роботу "Української команди"?

Волонтерський штаб "Українська команда" системно надає допомогу нашим захисникам на найважчих ділянках фронту. Зокрема, у 2026 році:

батальйону "Свобода" передали партію FPV-дронів;

батальйону безпілотних систем "Хорт" скерували зарядні станції;

також розвідникам роти "Катехон" надали зарядні станції;

військовим з 143 ОМБр доправили автомобіль "швидкої допомоги" тощо.

Загалом за роки повномасштабної війни Росії з Україною волонтери "Української команди" передали на фронт понад 100 позашляховиків, вантажівок, "швидких" та іншої автомобільної техніки. Крім цього, завдяки зборам вдалось закупити понад 3700 дронів, майже 200 зарядних станцій, десятки систем РЕБ, "Старлінків", сіткометів та іншого обладнання.