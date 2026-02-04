Про це розповів голова волонтерського штабу Артур Палатний.

Що відомо про допомогу військовим?

За словами Палатного, FPV-дрони зараз – саме той засіб, який дозволяє ефективно знищувати ворога і зберігати життя наших військових.

Чергову партію FPV-дронів "Українська команда" передала легендарному батальйону "Свобода" 4 бригади "Рубіж" Нацгвардії України,

– додав голова штабу.

Ці військові захищали столицю та Київську область, Донеччину й Луганщину. Нині вони ведуть бої проти ворога на одному з найгарячіших напрямків східного фронту, каже Артур Палатний.

Як наголосив волонтер, "Українська команда" регулярно надає допомогу військовим підрозділам. Палатний зауважив, що отримані бійцями безпілотники допоможуть їм ще ефективніше виконувати бойові задачі – в тому числі зберегти чиєсь життя. Тим часом волонтерський штаб продовжить системну підтримку українських оборонців на найважчих ділянках.

Раніше повідомлялося, що з лютого 2022 року "Українська команда" передала на лінію фронту близько 4000 безпілотних систем, доповнивши їх сотнями зарядних станцій, автотранспорту та додаткового військового оснащення.