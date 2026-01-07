Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на фейсбук "Української команди"

Дивіться також "Це питання виживання": "Українська команда" передала 81 бригаді партію зарядних станцій

Кожна машина швидкої допомоги, передана на передову, це збереження найціннішого – життя і здоров’я наших захисників. "Українська команда" передала "швидку" бійцям 143 окремої механізованої бригади,

– йдеться у повідомленні.

Ця бригада воювала під Бахмутом й Ізюмом, брала участь у звільненні Харківщини, а нині виконує спеціальні завдання на різних найгарячіших напрямках, повідомили у волонтерському штабі.

"Бажаємо їм повернутися додому живими та неушкодженими. І бути впевненими: якщо стане гаряче, допомога приїде миттєво", – наголосив під час передачі автомобіля керівник Артур Палатний.

Волонтери передали військовим "швидку": дивіться відео

До слова, з початку повномасштабного вторгнення "Українська команда" передала на фронт понад 100 позашляховиків, вантажівок, "швидких" та іншої автомобільної техніки. Також волонтери передали захисникам понад 3700 дронів, майже 200 зарядних станцій, десятки систем РЕБ, "Старлінків", сіткометів та іншого обладнання.