Гірше, ніж у СРСР: професор із безпеки зі США пояснив, до чого докотилась Росія при Путіні

Росія неодмінно розвалиться. Утім для цього має відбутись внутрішній поштовх, який можливий не раніше, ніж за 20 – 30 років.

Професор із міжнародної безпеки Національного університету оборони США Пітер Єльцов висловив 24 Каналу думку, що навіть швидка загибель Путіна може погіршити ситуацію. Усе через тих людей, які його оточують.

Чи розвалиться Росія?

Єльцов розповів, якщо Путін помре, наприклад, завтра від серцевого нападу, то спочатку стане гірше, перед тим, як стане краще. Навколо нього є яструби, які вважають, що він робить недостатньо. Росія протримається в цьому режимі не більше, ніж 20 – 25 років.

Попри те, що СРСР був потужним, ідеологічно контролюючи половину Європи та половину світу, він усе одно проіснував усього 70 років. У Росія буде інша політична система. Колись я відвідаю Росію, але коли це станеться, дуже важко передбачити,

– зазначив професор із міжнародної безпеки Національного університету оборони США.

Він продовжив, якщо Путін відчує, що є якийсь неспокій, якесь невдоволення, то він жорстоко придушить будь-що. Він такого типу людина. Країна вже стала гірше, ніж пізній СРСР. Тоді, щоб сісти у в'язницю за політичний злочин, треба було зробити щось серйозне, сьогодні ж достатньо жарту та посту в соцмережах.

Що змусить Росію розвалитись?

За словами професора з міжнарожної безпеки Національного університету оборони США, ще у 1986 – 1987 роках із початком перебудови було важко здогадатись, що за кілька років СРСР розвалиться. Тож, це може статись швидко, але Росію не знищать ззовні.

"Система має бути зруйнована зсередини. Подивіться на 500 років російської історії. Були лише 3 випадки, коли Росія стикалась із великими проблемами, можна сказати дезінтеграцією. Це смутний час на початку 1600 років із Борисом, потім була Лютнева революція та нарешті Горбачов і перебудова", – зауважив Єльцов.

Він додав, що всі ці процеси починались усередині. Звісно, цьому можна сприяти так, як це робили США, Європа та російські дисиденти в радянські часи. Цю роботу треба робити, але це має прийти зсередини. І це станеться, бо в якийсь момент людям набрижне, переважно елітам, яким набридне ізоляція.

