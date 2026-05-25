З розрахунком на тиждень уперед: США й Україна можуть заздалегідь знати про атаки Росії, – медіа

Українська та американські розвідки постійно моніторять ситуацію щодо потенційних російських атак. Так, знати про плани ворога вони можуть наперед.

Про це йдеться в матеріалі французького медіа Le Monde.

Як Україна та США заздалегідь дізнаються про російські атаки?

Загалом, організація ракетних і дронових ударів є складним логістичним процесом, за яким уважно стежать українська та американська розвідки. У матеріалі підкреслюється, що під час масованих атак Росія залучає значні ресурси: операторів безпілотників, стратегічну авіацію, підрозділи Чорноморського флоту і Каспійської флотилії, а також ракетні війська, включно з носіями балістичних ракет середньої дальності на кшталт "Орешника".

Начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат зазначив, що для здійснення таких ударів росіяни залучають десятки тисяч військових. За його словами, першими ознаками підготовки зазвичай є активність стратегічної авіації.

Він пояснив, що підготовка до атаки включає переміщення та спорядження літаків крилатими ракетами, їх перекидання на оперативні аеродроми, а також інші складні логістичні операції, які можуть тривати від кількох годин до кількох днів.

Український фахівець із протиповітряної оборони на ім'я Руслан у коментарі журналістам повідомив, що Україна знала про масовану атаку 14 травня та її масштаб приблизно за шість днів до її здійснення.

За його словами, картина ставала чіткішою в міру накопичення сил, зокрема кораблів, підводних човнів і авіації.

За три години до цього у нас було чітке уявлення про кількість і типи снарядів,

– уточнив він.

Як країна-агресорка нарощує виробництво зброї?

Російське виробництво дронів і ракет збільшується. Зокрема, підприємства в Єлабузі та Іжевську виготовляють сотні безпілотників щодня, включно з імітаторами, що дозволяє накопичувати значні запаси для масованих атак, які потребують приблизно тижня підготовки.

Загалом же російська оборонна промисловість у середньому виробляє щодня обмежену кількість ракет різних типів, зокрема "Калібр", Х-101 та "Іскандер".

Важливо! За словами Юрія Ігната, наявні можливості української протиповітряної оборони не дають змоги майже повністю перехоплювати цілі під час одночасних масованих атак із великою кількістю ракет і дронів. Він зазначив, що ворог 24 травня застосовував до 700 засобів повітряного нападу різних типів, серед яких були ударні безпілотники, крилаті й балістичні ракети.