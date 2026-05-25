Американський доброволець Шон Фуллер, який долучився до захисту України ще у 2018, в інтерв'ю для 24 Каналу емоційно поділився своїми спогадами про початок повномасштабного вторгнення Росії та як опинився на волоску від смерті.

Фуллер перебував на позиціях на лінії фронту – приблизно за 100 метрів від сил противника. Напередодні вторгнення приїхав до Києва у коротку відпустку, щоб вирішити особисті справи та оновити документи. Однак уже незабаром отримав наказ повернутися на передову.

За його словами, у лютому 2022 року умови були надзвичайно складними: холод, сніг, багнюка та постійні нічні тривоги через атаки. Підрозділ виконував завдання з охорони позицій і перебував у постійній бойовій готовності.

Оборона Маріуполя

Згодом надійшов наказ вирушати до Маріуполя, який на той момент уже опинився в оточенні. Бійці збиралися поспіхом, брали лише найнеобхідніше, а частину спорядження несли на собі. Спати доводилося просто в полі, без можливості розпалити вогонь.

Пізніше підрозділ дістався району Красна Поляна поблизу Маріуполя, де очікувався контакт із противником. Там, за словами бійця, частина інших підрозділів не витримала та відійшла, після чого українські сили опинилися під загрозою оточення. У бою російські сили застосували танки.

На мою позицію і моє відділення рухалися сім танків. Мене евакуювали за хвилину до того, як вони повністю оточили наших,

– розповів доброволець.

Він також згадав про втрати серед побратимів. Один із військових із позивним "Чорноморець" наказав відходити іншим і залишився прикривати відступ, викликавши артилерійський вогонь на себе. Боєць загинув.

Також Фуллер згадав іншого командира, який залишився на позиції та загинув у бою, намагаючись врятувати якомога більше військових.

Сам доброволець отримав поранення уламками танкового снаряда. Після цього його евакуювали до Покровська, де він передав зброю на очищення, а згодом його направили до Львова на операцію.

Він підкреслив, що перший бій став для нього надзвичайно важким випробуванням, але й досвідом, який він не забуде.

Як військові згадують "евакуацію" з Маріуполя

Перед виходом з "Азовсталі", за словами полковника, старшого офіцера Сектору взаємодії зі ЗМІ Західного управління ДПСУ Станіслава Керода, українські військові провели повний облік особового складу, щоб точно зафіксувати всіх, хто перебував у підземеллях заводу. Кожного бійця фотографували, адже ніхто не довіряв російським гарантіям і розумів ризик маніпуляцій з боку ворога щодо списків, втрат чи зниклих безвісти.

Усі рішення ухвалювалися з урахуванням збереження життя особового складу: зброю та засоби зв'язку знищували або виводили з ладу, щоб вони не дісталися противнику. Військові виходили організовано, з усвідомленням ситуації, підкреслюючи, що це не була капітуляція, а завершення оборони Маріуполя за наказом командування.

Перед виходом з "Азовсталі" військовослужбовець Михайло Янголенко, який пережив полон, пригадував, що останні дні оборони були надзвичайно важкими: ворог застосовував масовані бомбардування з повітря, корабельну артилерію та намагався прорватися з усіх напрямків. Ситуація була критичною, а українські сили залишилися без достатньої кількості протитанкових засобів і артилерії, тому 15 травня бійцям повідомили про наказ припинити оборону Маріуполя і розпочати організовану евакуацію через полон.