Розвиток космічної галузі в Україні: чи створили необхідні умови для українських вчених

Український літак "Руслан" перевозив деталі до Falcon Ілона Маска, а наші інженери працюють у NASA над сучасними світовими розробками. Астронавт Ренді Брезнік підняв синьо-жовтий прапор на орбіті. Стосунки України і космосу зараз досить суб'єктивні. Наразі немає глобальної єдиної стратегії розвитку, є лише окремі ініціативи та проекти. Проте, які перспективи існують для космічної галузі в Україні?

Ракета-носій "Зеніт-3SL" стартувала з Байконура з ангольським супутником. Це один із п'яти торішніх запусків в космос повністю чи частково українських ракет. 5 пусків – це трохи більше 5% від усіх космічних стартів торік у світі.

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Але українських "Зенітів" запустять лише 12. Через війну на Донбасі фінально ракети збиратимуть аж у Штатах, але користуватимуться ними лише допоки в Росії не з'явиться аналог.

Наші партнери завжди порівнюють і завжди шукають альтернативні варіанти. Якщо за 10-12 років вони не змогли нічим нас замінити, то ми – конкурентноздатні,

– зазначив голова Державного космічного агентства Павло Дегтяренко.

До 2014 року першу скрипку в космічних пусках для України грав проект "Морський старт": 36 пусків з платформи у Тихому океані за 15 років. Проте він збанкрутував у 2009 році і вже два роки уся інфраструктура належить російській приватній компанії S7 Space.

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Втім, у космічному агентстві сподіваються, що до зникнення "Морського старту" для українських ракет з'явиться альтернатива. Це вже буде спільний проект з канадцями, і якщо все піде за планами, не пізніше 2022 року перша ракета зможе злетіти у космос. Хоча запуск можливий і у 2020 році. Космодром за 112 мільйонів доларів хочуть збудувати у канадській провінції Нова Шотландія.

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