Священний синод Російської православної церкви розширив сферу її пастирської відповідальності на дві нові держави. Йдеться про Східний Тимор і Папуа-Нова Гвінея.

Долучити ці країни у Сингапурську єпархію азійського екзархату РПЦ вирішили на засіданні Синоду 26 серпня, інформує російський Интерфакс.

Дивіться також Росія розпалює релігійну ворожнечу в Криму, – представництво України в ООН

Цікаво, що азійський екзархат Російської православної церкви був заснований наприкінці 2018 року у відповідь на дії Константинополя, що надав Томос Православній церкві України. Нагадаємо, з такими діями Константинополя росіяни були категорично не згодні.

Таким чином, місія РПЦ серед папуасів стане відлунням подій в Україні, що почалися два роки тому. До цього у православному світі негласно вважалося, що Константинопольський патріархат має право на піклування над усіма православними в діаспорі,

– мовиться у повідомленні.

Цікаво, що обидві країни, де РПЦ планує розвивати свою діяльність, досі не були об'єктом інтересу православних місіонерів. Так, Східний Тимор є однією з двох католицьких країн Азії (поряд з Філіппінами). Католиків тут близько 98% жителів, протестантів – 1%, мусульман – 1%.

Значна більшість жителів Папуа-Нової Гвінеї також вважають себе прихильниками християнства: згідно з переписом 2000 року, це 96% жителів країни, серед яких близько чверті – католики, п'ята частина – лютерани, є також трохи адвентистів, п'ятидесятників та англікан. При цьому безліч папуасів поєднують християнську віру з традиційними віруваннями корінних народів.

Кого раніше додали до нового азійського екзархату РПЦ: