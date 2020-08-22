Україна звинуватила Росію у розпалюванні релігійної ворожнечі в Криму. Десятки людей на окупованому півострові були ув'язнені через свої релігійні погляди.

РФ поширює інформаційну пропаганду для розпалювання ненависті серед релігійних, етнічних та соціальних груп в Криму. Про це повідомило представництво України в ООН у твітері.

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Які спільноти зазнають утисків в Криму

Члени мусульманської громади піддаються кримінальному переслідуванню та пригніченню. Окрім цього, в анексованому Криму практично знищили українську церкву.

Витіснення української церкви на окупованому півострові: що відомо

Раніше окупаційний суд Криму прийняв рішення щодо виселення громади ПЦУ з Кафедрального собору Святих рівноапостольних князів Володимира та Ольги в Сімферополі. 4 серпня Верховний суд РФ відмовився переглядати це рішення.

В Офісі Президента таке рішення назвали повною ліквідацією православної громади в Криму. У Мінреінтеграції закликали міжнародну спільноту посилити санкції проти РФ через утиски вірян у Криму.

Окрім цього, російська влада намагається знести храм ПЦУ в Євпаторії. Таку вимогу окупанти в липні 2020 року висунули архієпископу Клименту. Якщо храм не знесуть, проти Климента можуть відкрити кримінальне провадження.