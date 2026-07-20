Кожен священник РПЦ за кордоном – агент ФСБ, – ексзаступник голови ГУР

Російська православна церква у Європі діє в інтересах країни-агресора та її спецслужб. Тому її основні завдання – це шпигунство і пропаганда.

Про це заявив ексзаступник глави ГУР, генерал-майор Ілля Павленко під час форуму "РПЦ у Європі: інфраструктура російського впливу". Захід організував Інститут національної стійкості та безпеки.

Як Росія розколює Європу за допомогою церкви?

Російська православна церква працює на Кремль. Її використовують усі ворожі спецслужби: і зовнішня розвідка, і військова розвідка і ФСБ.

Будь-який священник РПЦ, який виїжджає за кордон, або завербований, або має регалії російських спецслужб,

– наголосив Ілля Павленко.

Він нагадав, що ключові завдання РПЦ в європейських країнах – шпигувати і пропагувати вигідні Москві наративи, зокрема серед українських біженців.

Генерал підкреслив, що Росія є прямою спадкоємицею Радянського Союзу, а її мережі впливу створювалися десятиліттями.

За його словами, найбільшу загрозу становить саме масштаб цього впливу. Він також зазначив, що багато людей навіть не підозрюють, що перебувають під впливом Російської православної церкви, яка фактично пов'язана зі спецслужбами Кремля.

Водночас керівник Служби військового капеланства ГУР отець Костянтин Холодов наголосив, що Україна мусить формувати сталу інституційну присутність там, де проживають мільйони українських громадян.

"Ми маємо посилювати власну церковну, культурну, освітню, інформаційну та безпекову інфраструктуру за кордоном, щоб мільйони українців продовжували асоціювати себе з Україною й не підкорялися згубному впливу з Москви" – сказав Холодов.