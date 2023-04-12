Лукашенко "включает дурака" и тянет время, – Гудков о требовании гарантий безопасности у Шойгу
Министр обороны России Сергей Шойгу прилетел в Беларусь, чтобы "наращивать сотрудничество в сфере безопасности". Однако Александр Лукашенко потребовал у него гарантии для своей страны.
Однако Беларусь уже давно сдана Владимиру Путину и у нее нет ни суверенности, ни самостоятельности. И она будет такой, пока Путин останется в Кремле. Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный политик Геннадий Гудков.
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Хорошо усвоил роль
Он предположил, что белорусский диктатор уже использовал все варианты, чтобы затянуть время, и сейчас в очередной раз "включает дурака".
"Лукашенко делает все возможное, чтобы не быть втянутым в войну против Украины", – отметил оппозиционный политик.
Сейчас он требует гарантии от России, чтобы создать иллюзию, будто на Беларусь нападут подразделения НАТО и отберут у него власть.
Зачем Лукашенко требует от России гарантий безопасности: смотрите видео
Однажды он должен исчерпать все варианты и начать пугать Путина инопланетянами, желающими напасть на Беларусь и Россию. И Лукашенко защитит от них,
– заметил собеседник.
Геннадий Гудков уверен, что Лукашенко очень хорошо усвоил роль, когда он "включает дурака". И он будет это делать до конца, пока путинская армия не будет выброшена из Украины.
Больше о встречах Александра Лукашенко с российскими чиновниками
- С начала апреля белорусский диктатор трижды встречался с самым высоким российским руководством.
- 4 апреля в Минск приехал директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин. С Лукашенко они обсуждали "хлопок" на аэродроме в Мачулищах, где был поврежден ДРЛС А50-У.
- 5 и 6 апреля Лукашенко уже был в Москве, куда прилетел для участия в заседании Высшего государственного совета Союзного государства. Но главной целью его визита была встреча с Путиным. Они обсуждали еще более глубокую интеграцию Беларуси в Союзное государство и соответственно большее поглощение ее Россией.
- 10 апреля в Минск прилетел глава минобороны России Сергей Шойгу. Лукашенко жаловался ему, что западные страны не выполняют договоренности о гарантиях безопасности в рамках Будапештского меморандума.
- Он добавил, что двум странам нужно совершить ревизию всех договоров и соглашений, и договориться, какой нормативный акт нужно принять, чтобы Беларусь получила полную безопасность.