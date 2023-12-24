10 волонтеров получили разрешение на выезд за границу и не вернулись в Украину: детали скандала

Александр Прокудин заявил, что 10 волонтеров получили разрешение на выезд и не вернулись в Украину. Глава Херсонской ОВА подчеркнул, что по состоянию на сегодняшний день распоряжения об их выезде – уже отменены.

Одни защищают Украину с оружием в руках, другие – прилагают все усилия, чтобы помочь воинам на фронте. В то же время, к сожалению, есть еще и третьи – те, кто пользуется волонтерским статусом, чтобы сбежать в другие страны. Об очередном возмутительном инциденте в декабре 2023 года сообщил Александр Прокудин – глава Херсонской ОВА.

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10 волонтеров не вернулись в Украину

Прокудин рассказал, что сам распорядился о разрешении на пересечение границы для волонтеров. Речь идет о 10 представителях организаций "Единая Украина" и "Аджалык".

Сначала все было хорошо: волонтеры привезли обещанную гуманитарную помощь и должным образом отчитались. В то же время, во время второй поездки за границу они решили не возвращаться.

К большому сожалению, не все, кто называет себя благодетелями, таковы на самом деле. Иногда за словом "помощь" скрывают свои корыстные цели,

– заметил глава Херсонской ОВА.

Прокудин подчеркнул, что распоряжения о выезде горе-волонтеров отменены. Кроме того, глава Херсонской ОВА обратился к правоохранителям. Он просит проверить факт незаконного пересечения государственной границы. Также Прокудин пообещал, что "эти неоорганизации больше не получат согласования на выезд за границу".

Сколько депутатов уехали как волонтеры и не вернулись

В ГНСУ рассказали, что ежесуточно границу пересекают примерно 6 тысяч мужчин призывного возраста. Среди них – 150 – 200 волонтеров. Львиную долю среди других категорий составляют водители грузовиков. Еще в октябре 2023 года удалось идентифицировать более 2 тысяч мужчин, которые пересекли границу, воспользовавшись системой "Путь" , и не вернулись в Украину

Депутаты используют систему "Путь", чтобы, прикрывшись волонтерством, бежать за границу. Журналисты идентифицировали 13 из них. Это:

Виталий Абрамов – 31-летний депутат Харьковского областного совета;

Максим Кривда – 35-летний депутат Новомосковского районного совета Днепропетровской области;

Станислав Лебедев – 39-летний депутат Харьковского районного совета;

Игорь Семенихин – 43-летний священник и депутат Херсонского райсовета;

Сергей Петров – 46-летний депутат Соледарского городского совета;

Артем Сундучников – 36-летний депутат Добропольского городского совета Донецкой области;

Назарий Пиптик – 36-летний депутат Чортковского горсовета;

Сергей Пашин – 37-летний депутат Бориспольского городского совета Киевской области;

Юрий Красножон – 54-летний депутат Покровского райсовета в Кривом Роге;

Святослав Куценко – 40-летний депутат Бучанского районного совета в Киевской области;

Борис Довбета – 43-летний депутат Золочевского райсовета во Львовской области;

Виталий Дорохин – 47-летний депутат Днепровского районного совета;

Роман Резник – 32-летний депутат Саксаганского районного совета Кривого Рога.