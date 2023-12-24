Одні захищають Україну зі зброєю в руках, другі – докладають усіх зусиль, аби допомогти воїнам на фронті. Водночас, на жаль, є ще й треті – ті, хто користується волонтерським статусом, аби втекти в інші країни. Про черговий обурливий інцидент у грудні 2023 повідомив Олександр Прокудін – голова Херсонської ОВА.

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10 волонтерів не повернулися в Україну

Прокудін розповів, що сам видав розпорядження про дозвіл на перетин кордону для волонтерів. Мовиться про 10 представників організацій "Єдина Україна" та "Аджалик".

Спершу все було гаразд: волонтери привезли гуманітарну допомогу, яку обіцяли, та належно відзвітувалися. Водночас під час другої поїздки за кордон вони вирішили не повертатися.

На превеликий жаль, не всі, хто називає себе благодійниками, такими є насправді. Деколи за словом "допомога" приховують свої корисливі цілі,

– зауважив голова Херсонської ОВА.

Прокудін наголосив, що розпорядження про виїзд горе-волонтерів – скасовані. Окрім того, очільник Херсонської ОВА звернувся до правоохоронців. Він просить перевірити факт незаконного перетину державного кордону. Також Прокудін пообіцяв, що "ці неоорганізації більше не отримають погодження на виїзд за кордон".

Зауважте! У ДПСУ розповіли, що щодоби кордон перетинають приблизно 6 тисяч чоловіків призовного віку. Серед них – 150 – 200 волонтерів. Левову частку серед інших категорій становлять водії вантажівок. Ще у жовтні 2023 року вдалося ідентифікувати понад 2 тисячі чоловіків, які перетнули кордон, скориставшись системою "Шлях", й не повернулися назад в Україну.

Скільки депутатів виїхали як волонтери й не повернулися

Депутати використовують систему "Шлях", щоб, прикрившись волонтерством, втекти за кордон. Журналісти ідентифікували 13 з них. Це:

Віталій Абрамов – 31-річний депутат Харківської обласної ради;

Максим Кривда – 35-річний депутат Новомосковської районної ради на Дніпропетровської області;

Станіслав Лебедєв – 39-річний депутат Харківської районної ради;

Ігор Семеніхін – 43-річний священник і депутат Херсонської райради;

Сергій Петров – 46-річний депутат Соледарської міської ради;

Артем Сундучніков – 36 річний депутат Добропільської міської ради Донецької області;

Назарій Пиптик – 36-річний депутат Чортківської міськради;

Сергій Пашин – 37-річний депутат Бориспільської міської ради Київської області;

Юрій Красножон – 54-річний депутат Покровської райради у Кривому Розі;

Святослав Куценко – 40-річний депутат Бучанської районної ради на Київщині;

Борис Довбета – 43-річний депутат Золочівської райради на Львівщині;

Віталій Дорохін – 47-річний депутат Дніпровської районної ради;

Роман Резнік – 32-річний депутат Саксаганської районної ради Кривого Рогу.

Актуально! Восени 2023 року Молдова видала Україні 35 чоловіків призовного віку. Усі вони нелегально перетнули кордон з країною.