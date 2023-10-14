США сообщили о поставках КНДР боеприпасов в Россию: почему Вашингтон пошел на такой шаг
На днях представительство США при ООН сообщило, что Россия получила от КНДР 1000 контейнеров с военным оборудованием. Администрация Джозефа Байдена использовала этот факт, чтобы подчеркнуть проблемы глобальной безопасности.
Такой мыслью с 24 Каналом поделился глава центра политических студий "Доктрина" Ярослав Божко. Он считает, что официальное обнародование Вашингтоном разведывательных данных о помощи КНДР является месседжем республиканской партий с акцентом на глобальности демократически-авторитарного противостояния.
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Что означает публикация разведданных
Важно помнить, что демократическая партия традиционно выступает за мультилатерализм (взаимодействия со многими странами – 24 Канал) во внешней политике, в то же время республиканцы часто склонны к изоляционизму, ставя во главу угла чисто американские интересы.
"Это сообщение (о снарядах КНДР – 24 Канал) в значительной степени направлено на трампистскую аудиторию. Ведь сторонники Дональда Трампа настаивают, что у США есть лишь одна внешнеполитическая угроза, которой следует уделять внимание, и это – Китай", – пояснил политолог.
Ярослав Божко о разведданных по КНДРовской помощи России: смотрите видео
Однако сегодня у нас есть ситуация, когда КНДР влияет на войну в Европе, Россия передает Китаю технологию производства подводных лодок, в Украину летят иранские дроны, а сама Украина получает оружие от Марокко или Пакистана.
Соответственно, официальной публикации разведданных о 1000 контейнерах Белый Дом пытается доказать республиканцам, что разделение политики на "европейскую" и "азиатскую" уже неактуально. Администрация Байдена акцентирует на том, что все мировые события являются звеньями одного противостояния, и ось зла уже начинает действовать несмотря на то, что она недостаточно устойчива.
Противостояние (демократий и авторитарных стран) уже началось. Пока что трамписты не хотят признавать его глобальность, но де-факто оно стало частью реальности,
– убежден Божко.
Что известно о борьбе республиканцев и демократов
- В конце 22024 года Соединенные Штаты ожидают выборы нового президента, которые могут существенно изменить внешнеполитический курс страны на следующие 4 года.
- Среди главных кандидатов, как и в 2021 году – Джозеф Байден и Дональд Трамп. Оба политика оказались для своих партий незаменимыми, несмотря на то, что Байдену уже ушел девятый десяток лет, а Трампа подозревают в самых разных нарушениях закона.
- Особенно деструктивным для американской помощи Украине оказалось то, что Трамп имеет очень неоднозначную позицию по поводу российско-украинской войны и, похоже, не придает ей столь большого значения, как действующая администрация. Это может поставить под угрозу американскую помощь начиная с 2025 года в случае, если экспрезидент победит на выборах.
- Впрочем, скептицизм главного кандидата от республиканской партии уже сейчас оказывает влияние на военную помощь Украины. Из-за приближающихся президентских выборов обострилось противостояние в Конгрессе США, где не могут принять бюджет на 2024 год, в результате чего уже состоялась отставка спикера Палаты представителей. А без избрания нового американский парламент не может утверждать решения о выделении новых средств.
- Именно поэтому республиканско-демократическое понимание по внешним и внутриполитическим вопросам важно для сохранения мировой стабильности.