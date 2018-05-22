10 советов, которые могут сохранить нервы родителей и ребенка

Родителям не нужно каждый раз нервничать, когда ребенок, к примеру, не прислушается к их советам. Возможно, необходимо изменить подход к решению этих ситуаций.

Вот несколько полезных советов, которые помогут уберечь нервные клетки родителей, пишет "Наша мама".

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Перестаньте заставлять ребенка есть овощи. Взамен поставьте тарелку с порезанными продуктами на стол и ешьте сами. Ребенок обязательно попробует пищу взрослых. Для того, чтобы лишний раз не напоминать ребенку о его обязанностях, купите магнитную доску и напишите, что должен выполнить ребенок.

Родителям не стоит бегать за малышом и уговаривать его одеться быстрее. Просто поставьте нужную одежду на кровать и предложите ему самому одеться.

Сделайте уборку интереснее – нарисуйте плакат, расставьте условные знаки по квартире.

Не стоит упрекать ребенка за одну и ту же провинность. Договоритесь с ним об условном сигнале, к примеру, слово "хрю" во время того, когда он ест неаккуратно. Забудьте о просьбе собрать игрушки с вашей кровати. Просто поставьте у дверей ящик и сложите туда игрушки.

Перестаньте помогать ребенку открывать краны, шкаф, доставать вещи включать свет. Купите ему маленькое кресло или табуретик, чтобы он сам могл дотянуться.

Не кричите на всю комнату или площадку для игр что-то важное. Прежде чем сказать это, убедитесь, что вас хорошо слышно. Родителям не стоит сердиться из-за блюда, которое недоел ребенок или из-за нежелания одевать кофту, которая ему не нравится. Это его выбор.

Если ребенок не хочет усваивать навыки, не стоит нервничать. Главное в этом – терпение.