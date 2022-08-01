В Херсонской области морские пехотинцы в бою захватили в плен 11 российских оккупантов

В Херсонской области украинские морские пехотинцы взяли в плен 11 оккупантов. Среди них – 1 российский офицер.

россияне пытаются укрепить свои позиции на Юге , однако это у них не слишком получается. Так, накануне успех в бою продемонстрировали военные ВМС ВСУ.

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В плену – 1 офицер и 1 прапорщик

Морские пехотинцы провели удачные контрнаступательные действия на Херсонском направлении. В плену оказались 11 врагов: 1 офицер, 1 прапорщик и сразу 9 мобилизованных в так называемой "республике" донецких боевиков.

Попавшим в плен оккупантам повезло, ведь Украина придерживается норм международного права. Все пленные переданы в соответствующие компетентные органы,

– отметили в ВМС ВСУ.

На взятии в плен врагов морские пехотинцы не ограничились. Артиллерия Военно-Морских сил уничтожили 1 вражескую БМП и 20 человек. Их либо ранили, либо ликвидировали.

Враги уже потеряли более 41 тысячи человек в войне

Отметим, что с 24 февраля ВСУ уже ликвидировали 41 030 оккупантов. Наши защитники только за последние сутки уничтожили 200 врагов. Также россияне остались без 1768 танков, 223 самолетов, 190 вертолетов и 15 кораблей и катеров. Наибольшие потери враг понес на Донецком и Криворожском направлениях.

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