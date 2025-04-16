Устроившие адское Вербное воскресенье в Сумах: что известно о 112 ракетной бригаде оккупантов

Российская армия нанесла циничный ракетный удар по Сумах в Вербное воскресенье. За террористическим военным преступлением стоят военные 112-й ракетной бригады России.

Оккупанты этой бригады известны и другими циничными преступлениями. Что известно о 112 ракетной бригаде России – сообщает 24 Канал.

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Детали о российской 112-й ракетной бригаде

В Вербное воскресенье, 13 апреля, Россия нанесла два баллистических удара по Сумах. В результате атаки погибли 36 человек, 125 – пострадали. Как сообщили в ГУР МО, за циничными военными преступлениями против мирного населения стоят 112 ракетная бригада и 448-я ракетная бригада оккупантов.

Как отметил телеграм-канал "Крымский ветер", 112 бригада – единственная в России, которая имеет сразу 7 орденов. Полное название этой бригады оккупантов, которая совершила военное преступление в Сумах, – 112-я гвардейская ракетная Новороссийская ордена Ленина, дважды Краснознаменная, орденов Суворова, Кутузова, Богдана Хмельницкого и Александра Невского бригада.

Ракетное соединение сухопутных войск вооруженных сил России дислоцируется в городе Шуя Ивановской области, которое 16 апреля атаковали дроны, и находится в составе 1-й гвардейской танковой армии Западного военного округа.

Из открытых источников известно, что 112-я бригада имеет на вооружении ОТРК "Искандер", ранее также была вооружена комплексами "Точка" и "Точка-У". Известно, что сама бригада состоит из 3 ракетных дивизионов, ракетно-технического дивизиона, дивизиона снабжения и сопровождения, батареи управления и непосредственно – командования.

В каждом ракетном дивизионе 112 бригады есть 2 батареи, в батарее – 2 стартовые пусковые установки и 2 транспортно-зарядные машины. По подсчетам телеграм-канала, всего 112 бригада имеет 12 стартовых пусковых установок 9П78-1, 12 транспортно-зарядных машин 9Т250, 11 командно-штабных машин 9С552, 14 машин жизнеобеспечения, 1 пункт подготовки информации 9С920, 1 машина регламентно-технического обслуживания, 9 командно-штабных.

К слову, 112 бригада, вероятно, причастна и к другому военному преступлению против Украины. Так, в начале 2025 года в ГУР сообщили, что в России в результате взрыва тяжело ранен командир батареи дивизиона 112 ракетной бригады капитан Константин Нагайко. Он может быть причастен к ракетным обстрелам Сумской и Харьковской областей, а также – к удару по кафе в селе Гроза. Тогда в результате военного преступления погибло 59 местных жителей.

В ГУР также сообщали, что в начале февраля 2025 года Нагайко умер.

К слову, ранее Силы обороны Украины поразили пункт постоянной дислокации 448 ракетной бригады врага на Курщине, которая в Вербное воскресенье, 13 апреля, ударила по Сумах. В результате успешной отработки произошла детонация БК, потери среди оккупантов уточняются.