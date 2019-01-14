11 фраз о сексуальной безопасности, которые должен знать ребенок

Эксперты отмечают, что сексуальное образование не подталкивает ребенка к раннему половому опыту. Наоборот, эти знания могут уберечь ребенка от рискованных действий и учат уважать границы тела.

Психолог Антонина Оксанич вместе с проектом "Не бей ребенка" подготовила 11 фраз, которых стоит рассказать ребенку о сексуальной безопасности, пишет УП

Стоит обратить внимание, что родителям говорить ребенку эти фразы нужно с трех лет.

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1. Твое тело принадлежит только тебе.

2. Никто не должен просить тебя касаться их интимных органов и показывать тебе их. Пенис и вульву прикрывают нижним бельем, потому что это интимные зоны человека.

3. Никогда не терпи, если тебе страшно или больно. Расскажи об этом нам.



Если ребенку больно или страшно, то он не должен это терпеть

3. Если ты не хочешь обниматься, просто скажи "Нет".

5. Доверяй своим чувствам. Если действия другого человека тебе не нравятся, ты можешь просто сказать "Стоп".

6. Ты не должен держать в секрете то, что тебе не нравится, даже если тебя просят или запугивают. Такие секреты называют "плохими".

7. Никто не должен касаться твоих половых органов, кроме вопросов здоровья. Врач должен осматривать ребенка только при родителях.



Врач должен осматривать ребенка только при родителях

8. Не все объятия и поцелуи бывают приятными, не надо их терпеть даже от родственников или друзей.

9. Родителям можно рассказать обо всем. Мы тебе поверим, даже если это страшно или стыдно.

10. Друг – тот, кто учитывает твои желания, а не принуждает к чему-то

11. Ставь нам любые вопросы о своем теле.



Ребенок не должен бояться задавать родителям вопросы о сексуальной безопасности

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