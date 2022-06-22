Атака "Шахедами" ночью, удары по Краматорску и Славянску: хронология 1215 дня войны

В Украине 22 июня продолжается 1215 день полномасштабного вторжения России. Враг не прекращает атаковать украинские города с воздуха, а наши защитники мужественно сдерживают оккупантов на фронте и наносят им ответные удары.

Что происходило в новый день большой войны, какие были главные события в Украине и на международной арене – читайте в хронологии 24 Канала.

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