Атака "Шахедами" ночью, удары по Краматорску и Славянску: хронология 1215 дня войны
В Украине 22 июня продолжается 1215 день полномасштабного вторжения России. Враг не прекращает атаковать украинские города с воздуха, а наши защитники мужественно сдерживают оккупантов на фронте и наносят им ответные удары.
Что происходило в новый день большой войны, какие были главные события в Украине и на международной арене – читайте в хронологии 24 Канала.
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В Генштабе ВСУ заявили, что с начала полномасштабного вторжения российская армия потеряла: В ВМС ВСУ написали, что: в Черном море вражеские корабли отсутствуют; в Азовском море вражеские корабли отсутствуют; в Средиземном море 2 вражеских корабля, носители крылатых ракет "Калибр" отсутствуют. За сутки в интересах России проход Керченским проливом осуществили: в Черное море – 3 судна, из них 1 продолжило движение в направлении пролива Босфор; в Азовское море – 6 судов, из них 3 двигались из пролива Босфор. Российские захватчики обстреляли Славянск и Краматорск 21 июня. Вадим Филашкин рассказал о последствиях вражеского удара. В Славянске погиб 17-летний парень, три человека ранены. Повреждены 32 частных дома, 2 админздания, 4 многоэтажки, производственное помещение, 3 автомобиля, По Краматорску оккупанты также нанесли удары, в частности по жилому дому и промышленной зоне. По состоянию на 00:10 22 июня известно об 1 раненом, но под завалами еще остается человек. Спасательные работы продолжаются. "Враг намеренно целится в гражданских. Опасность не исчезает ни на день", – подытожил Филашкин. Он призвал украинцев эвакуироваться из Донецкой области в более безопасные регионы нашей страны. Источники ZN.UA сообщают, что совладелец "Квартал 95" бизнесмен Тимур Миндич, который выехал из Украины, планирует провести встречу с вице-премьером – министром национального единства Алексеем Чернышовым, который также ранее покидал страну. Он попытается убедить Чернышова вернуться в Украину в озвученные президентом Владимиром Зеленским сроки. Ведь побег Чернышова существенно ударит по репутации президента и с Зеленским такой сценарий событий никто не обсуждал, Аргументом для возвращения Чернышова в Украину может стать обещание того, что дело, которое есть против него в НАБУ, будет по схеме Татарова передано в другой, более контролируемый Банковой, правоохранительный орган. Таким образом Чернышова выведут из опасности, которая сложилась в связи с расследованием НАБУ. Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что этот месяц станет важным для Украины. Месяц давления на агрессора. Месяц полной дипломатической мобилизации, полного привлечения дипломатии с целью приближения справедливого и устойчивого мира для Украины, Сибига отметил, что ключевой задачей является ограничение способности России производить средства террора. По его словам, сейчас дипломатическая система мобилизует все усилия накануне важных мероприятий. В частности это касается саммитов ЕС и НАТО, которые состоятся уже на следующей неделе. Следующий месяц должен стать месяцем давления на Россию. Санкционного давления. Принятие новых санкционных пактов – как на уровне ЕС, так и на уровне национальных правительств. Если Путин и его приспешники дерзко отвергают мирные усилия, отвергают перемирие, отвергают все – они должны подвергнуться разрушительным экономическим ударам. Подчеркиваю – разрушительным, Речь идет прежде всего о снижении потолка цены на российскую нефть, усиление вторичных санкций, закрытие путей обхода ограничений и доступа России к компонентам для оружия. Вечером 21 июня DeepState обновили карту боевых действий, основанную на их OSINT-аналитике – анализе данных из открытых источников. По их данным, россияне смогли продвинуться возле 4 населенных пунктов. Все они расположены в Донецкой области. Речь идет о Торецке, Григорьевке, Ивано-Дарьевке и Верхнекаменском.
Потери врага по состоянию на 22 июня
Ситуация в морях на утро
Россияне ударили по Славянску и Краматорску
– рассказал председатель ОВА.
Россияне атаковали Краматорск и Славянск в Донецкой области / Фото из телеграмм-канала Вадима Филашкина
Из-за атаки есть погибший и раненые / Фото из телеграм-канала Вадима Филашкина
Миндич хочет встретиться с Чернышовым в Лондоне, чтобы попросить его вернуться, –СМИ
– говорится в сообщении.
Сибига анонсировал "месяц давления на Россию"
– подчеркнул глава МИД.
– заявил министр иностранных дел.
Оккупанты продвинулись возле 4 населенных пунктов, – DeepState
В Генштабе ВСУ заявили, что с начала полномасштабного вторжения российская армия потеряла:
В ВМС ВСУ написали, что:
в Черном море вражеские корабли отсутствуют;
в Азовском море вражеские корабли отсутствуют;
в Средиземном море 2 вражеских корабля, носители крылатых ракет "Калибр" отсутствуют.
За сутки в интересах России проход Керченским проливом осуществили:
в Черное море – 3 судна, из них 1 продолжило движение в направлении пролива Босфор;
в Азовское море – 6 судов, из них 3 двигались из пролива Босфор.
Российские захватчики обстреляли Славянск и Краматорск 21 июня. Вадим Филашкин рассказал о последствиях вражеского удара.
В Славянске погиб 17-летний парень, три человека ранены. Повреждены 32 частных дома, 2 админздания, 4 многоэтажки, производственное помещение, 3 автомобиля,
По Краматорску оккупанты также нанесли удары, в частности по жилому дому и промышленной зоне. По состоянию на 00:10 22 июня известно об 1 раненом, но под завалами еще остается человек. Спасательные работы продолжаются.
"Враг намеренно целится в гражданских. Опасность не исчезает ни на день", – подытожил Филашкин. Он призвал украинцев эвакуироваться из Донецкой области в более безопасные регионы нашей страны.
Источники ZN.UA сообщают, что совладелец "Квартал 95" бизнесмен Тимур Миндич, который выехал из Украины, планирует провести встречу с вице-премьером – министром национального единства Алексеем Чернышовым, который также ранее покидал страну.
Он попытается убедить Чернышова вернуться в Украину в озвученные президентом Владимиром Зеленским сроки. Ведь побег Чернышова существенно ударит по репутации президента и с Зеленским такой сценарий событий никто не обсуждал,
Аргументом для возвращения Чернышова в Украину может стать обещание того, что дело, которое есть против него в НАБУ, будет по схеме Татарова передано в другой, более контролируемый Банковой, правоохранительный орган. Таким образом Чернышова выведут из опасности, которая сложилась в связи с расследованием НАБУ.
Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что этот месяц станет важным для Украины.
Месяц давления на агрессора. Месяц полной дипломатической мобилизации, полного привлечения дипломатии с целью приближения справедливого и устойчивого мира для Украины,
Сибига отметил, что ключевой задачей является ограничение способности России производить средства террора. По его словам, сейчас дипломатическая система мобилизует все усилия накануне важных мероприятий. В частности это касается саммитов ЕС и НАТО, которые состоятся уже на следующей неделе.
Следующий месяц должен стать месяцем давления на Россию. Санкционного давления. Принятие новых санкционных пактов – как на уровне ЕС, так и на уровне национальных правительств. Если Путин и его приспешники дерзко отвергают мирные усилия, отвергают перемирие, отвергают все – они должны подвергнуться разрушительным экономическим ударам. Подчеркиваю – разрушительным,
Речь идет прежде всего о снижении потолка цены на российскую нефть, усиление вторичных санкций, закрытие путей обхода ограничений и доступа России к компонентам для оружия.
Вечером 21 июня DeepState обновили карту боевых действий, основанную на их OSINT-аналитике – анализе данных из открытых источников.
По их данным, россияне смогли продвинуться возле 4 населенных пунктов. Все они расположены в Донецкой области. Речь идет о Торецке, Григорьевке, Ивано-Дарьевке и Верхнекаменском.