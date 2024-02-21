Примерно 200 человек в списке: депутат Европарламента раскрыл детали нового пакета санкций

Послы Евросоюза приняли 13-й пакет антироссийских санкций. Он был приурочен ко второй годовщине начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины.

Об этом 24 Каналу рассказал депутат Европарламента от Литвы Петрас Ауштрявичюс, отметив, что поскольку 13-й санкционный пакет готовился довольно быстро, то в него вошли экономические ограничения в отношении России, которые не требовали тщательного обсуждения.

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13-й пакет санкций является символическим

В то же время премьер Венгрии Виктор Орбан нашел способ блокировать принятие нового пакета санкций. Однако в конце концов послы Европейского Союза пришли к согласию.

В новы санкционный пакет, по словам Ауштрявичюса, вошли примерно 200 российских физических и юридических лиц, которые причастны к агрессии против Украины и имеют отношение к военно-промышленному комплексу страны-агрессора. Также под санкции попали три предприятия – юридические лица из Китая, которые поставляли, и наверняка продолжают поставлять, военную продукцию в Россию. А также министр обороны Северной Кореи.

Этот список является в определенной степени символическим, ведь готовился к двухлетию начала войны. Однако, надеюсь, что 13-й пакет санкций против России не станет последним,

– отметил депутат Европарламента.

Уже началась подготовка санкций к 14-му пакету. Как отметил Петрас Ауштрявичюс, он должен охватить больше секторов российской экономики. Будут наложено эмбарго на поставки и производство определенных товаров, в частности алюминия. Поэтому следующий пакет санкций должен быть более мощным и расширенным.

Санкций против России: важное

13-й пакет санкций против России уже принят послами ЕС и будет опубликован 24 февраля – в годовщину начала войны, которую развязала Россия против Украины.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила по случаю появления нового санкционного пакета, что необходимо "продолжать оказывать давление на Кремль". В частности, благодаря санкциям ЕС продолжает сокращать доступ России к современным технологиям изготовления беспилотников и их комплектующих.

Также глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель отметил, что в новый санкционный пакет включены почти 200 физических и юридических лиц. Кроме того, новые ограничения распространятся на блокирование "щелей" для обхода санкций.

Ранее сообщалось, что Венгрия намеревалась блокировать 13-й пакет санкций против России. Однако требования, которые выдвигал Будапешт, выглядели необоснованными. В конце концов глава МИД Венгрии Петер Сийярто отметил, что Будапешт не будет блокировать новый пакет санкций. В то же время Венгрия придерживается мнения, что санкции против России негативно влияют на экономику ЕС.