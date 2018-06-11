14 июня Киевсовет вернется к вопросу создания музея на Почтовой

14 июня Киевский городской совет вернется к рассмотрению вопроса создания музея на Почтовой площади.

Об этом заявил автор соответствующего проекта решения, председатель фракции "Объединение "Самопомич" в Киевсовете Сергей Гусовский.

В минувший четверг, 7 июня, документ, который должен определить судьбу археологических раскопок на Почтовой площади, не набрал достаточного количества голосов. По словам Сергея Гусовского, персональное голосование в этот день было очень показательным.

"Мы увидели, кто за музей, а кто – против! Кто хочет разговоров и бесконечных круглых столов, а кто – качественных археологических исследований и создания современного музея. И кто за будущее, а кто родом из прошлого", – отметил депутат.

По его словам, 14 июня Киевсовет вернется к рассмотрению этого вопроса, который предполагает инициирование прекращения договора с инвестором строительства подземного ТРЦ на Почтовой Площади ООО "Хенсфорд-Украина" и принятия объекта незавершенного строительства в коммунальную собственность Киева. Также в проекте решения речь идет о продолжении выполнения археологических работ и проведения открытого международного конкурса на лучший проект будущего музея.

"Город должен знать, что нам грозит – потеря истории Киева, истории столицы, истории места, с которого начиналась древняя Русь-Украина", – подчеркнул важность положительного голосования за этот документ Сергей Гусовский.