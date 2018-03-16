16-летняя блогер одевает звезд в гигантские пуховики: фото
Объемная одежда сейчас на пике популярности – на показах дизайнеры Raf Simons, Acne Studios и Balenciaga продемонстрировали немало моделей оверсейз.
Эту тенденцию подхватила автор инстаграм-аккаунта itsmaysmemes: с помощью фотошопа она наряжает звезд в одежду размером как минимум 5XL.
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Создатель аккаунта @itsmaysmemes – 16-летняя девушка Мэй.
"Я люблю моду, но ее не так много там, где я живу (Мэй с Гавайев). Вокруг все ходят в шортах и майках, а меня вдохновляют огромные куртки от Balenciaga, особенно коллекция осень-зима 2018", – рассказывает блогер.
Мэй считает, что огромные куртки – новая волна, и наряжает в них звезд от A$AP Rocky до Беллы Хадид и Кайли Дженнер.
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