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16-летняя блогер одевает звезд в гигантские пуховики: фото

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Мэй наряжает звезд в одежду огромных размеров
Мэй наряжает звезд в одежду огромных размеров / @itsmaysmemes

Объемная одежда сейчас на пике популярности – на показах дизайнеры Raf Simons, Acne Studios и Balenciaga продемонстрировали немало моделей оверсейз.

Эту тенденцию подхватила автор инстаграм-аккаунта itsmaysmemes: с помощью фотошопа она наряжает звезд в одежду размером как минимум 5XL.

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Создатель аккаунта @itsmaysmemes – 16-летняя девушка Мэй.

"Я люблю моду, но ее не так много там, где я живу (Мэй с Гавайев). Вокруг все ходят в шортах и майках, а меня вдохновляют огромные куртки от Balenciaga, особенно коллекция осень-зима 2018", – рассказывает блогер.

Мэй считает, что огромные куртки – новая волна, и наряжает в них звезд от A$AP Rocky до Беллы Хадид и Кайли Дженнер.

Допис, поширений May (@itsmaysmemes)

Теги: LifeStyle Мода
Источник: 24 Канал
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