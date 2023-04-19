Сбрасывают гранаты с БПЛА на мирных жителей: оккупанты озверели на правобережье Херсона

Херсон и Херсонская область страдают от жестоких обстрелов оккупантов ежедневно. Но сегодняшняя ночь была для города самой сложной за последние месяцы.

Об этом 24 Каналу рассказал редактор херсонского сайта "Мост" Сергей Никитенко. Он добавил, что в других общинах Херсона также очень сложная ситуация.

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Циничные заявления российских пропагандистов

Никитенко отметил, что Херсон был обстрелян из минометов и артиллерии.

Есть информация о беспилотниках, которые атаковали объекты в городе, но пока подтверждений нет. Очень большое количество снарядов прилетало по Карантинному острову – микрорайону "Корабел",

– сообщил редактор сайта "Мост".

Вчера враг ударил по центральному рынку в Херсоне. Собеседник напомнил, что одновременно с этим ударом российские пропагандисты начали писать в сети, что в "Херсоне сейчас жарко", "всех фашистов убьем".

"При обстреле рынка погиб парень", – добавил он.

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Тренируются на живых мишенях

Оккупанты продолжают обстреливать другие населённые пункты области. Под сильными ударами врага общины, расположенные на высоком Правом берегу Днепра – на месте впадения реки в лиман.

Там высокие утесы, и как рассказывают местные жители, ночью было очень громко. Прилетали и "Грады", и снаряды, и мины. Общины, которые выше Херсона по течению Днепра, обстреливали из танков, с БМП, сбрасывали гранаты с беспилотников,

– заметил Никитенко.

Сергей Никитенко подчеркнул, что оккупанты сбрасывают гранаты не на военных, а на мирных жителей. Они считают, что россияне таким образом "тренируются" на живых мишенях.

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