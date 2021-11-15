2-3 тысячи человек: Лукашенко хочет отправить мигрантов на самолетах в Мюнхен
Источник:БЕЛТА
Беларусь готова направить мигрантов, находящихся на границе, самолетами в Мюнхен. Речь идет о примерно 2-3 тысячах человек.
Об этом заявил самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко. По его словам, страна может вывезти мигрантов своими самолетами, если это будет нужно.
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"2 – 3 тысячи несчастных людей-беглецов они (Евросоюз – 24 канал) не могут принять. Могут, конечно", – подчеркнул самопровозглашенный президент.Обратите внимание! В Мюнхене предложили принять мигрантов, которые находятся на белорусско-польской границе, и обеспечить им доступ к процедуре получения убежища.
Как заявил Лукашенко, если Польша не предоставляет гуманитарного коридора и препятствует этому, то Беларусь вывезет мигрантов в Мюнхен благодаря авиакомпании "Белавиа".
"Что за проблема? Что это за предложение: "Вы дайте нам, пожалуйста, гуманитарный коридор через Польшу, мы их заберем", – добавил самопровозглашенный президент.
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Мигранты на границе Беларуси: что известно
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- Минобороны Польши 15 ноября сообщило, что на границе со стороны Беларуси слышна стрельба. В ведомстве отметили, что такие провокации стали реальность, в которой живут польские солдаты.
- Сейчас украинские пограничники не зафиксировали попыток нелегальных мигрантов попасть из Беларуси в Украину. Однако они готовятся и к такому развитию событий.