2 уголовных дела и 21 пострадавший: последствия столкновений с ФЛП

Под Верховной Радой 25 января протестовали ФЛП. Во время акции они пытались штурмом взять здание парламента, из-за чего произошли столкновения.

Последствия столкновений под Радой

В результате потасовки с правоохранителями пострадали 18 силовиков и 3 участников акции. Они получили телесные повреждения разной степени тяжести.

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В полиции отметили, что активные участники протеста вели себя агрессивно, а на требования правоохранителей прекратить свои действия не реагировали.

Поэтому, чтобы восстановить правопорядок, полицейские немедленно вмешались в ситуацию и оттеснили их,

– говорится в сообщении.

По данному факту открыли 2 уголовных дела:

о хулиганстве;

угрозе или насилии в отношении работника правоохранительного органа.

Сейчас продолжаются следственные действия. Ранее СМИ писали, что среди пострадавших якобы есть по меньшей мере двое журналистов и операторов.

Кстати, правоохранители также опровергли информацию о смерти активиста, которую распространяли в интернете. Полицейские объяснили, что мужчине стало плохо и они оказали ему первую медицинскую помощь.

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