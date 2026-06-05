Следующий пакет санкций может быть прорывным: эксперт объяснил, что изменится

Уже на следующей неделе Евросоюз может представить 21 пакет санкций против России. Не стоит ожидать, что давление на Путина существенно усилится. Но без "сюрпризов" не обойдется.

Политолог Олег Саакян рассказал 24 Каналу, что новый пакет санкций прежде всего засвидетельствует об усилении единства против России. Это проявится в двух пунктах.

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Чего ожидать от 21 пакета санкций?

По словам Саакяна, в свое время Венгрия блокировала введение санкций против определенных людей и организаций. Однако со сменой власти с этим теперь уже не будет проблем.

Венгрия блокировала некоторые фамилии, поэтому их приходилось вычеркивать. Теперь всех могут вернуть и проголосовать в этом пакете санкций. В этом контексте новые санкции будут прорывными,

– рассказал Саакян.

Каким будет 21 пакет санкций против России: смотрите видео 24 Канала

Также, судя по всему, в Евросоюзе теперь не будет проблем с принятием новых санкций против России. Это будет один из первых пакетов, который пройдет достаточно быстро и в полном объеме.

Венгрия теперь без Орбана. Конечно, трудности в отношениях с Украиной никуда не деваются, но Мадьяр не демонстрирует пророссийскую позицию. Поэтому, вероятно, Венгрия даст голоса без исключений,

– сказал Саакян.

Добавим, СМИ узнали, какие ограничения могут ввести в 21 пакете санкций. В частности там рассматривают ограничения против крупных российских энергетических компаний "Лукойл" и "Роснефть".

Кроме этого в санкционный список может попасть глава Русской православной церкви патриарх Кирилл, который является особенно близким к российскому диктатору Путину. Ранее Венгрия блокировала попытки ввести ограничения против Кирилла.