22 военных самолета Китая вошли в опознавательную зону ПВО Тайваня, – Минобороны
Источник:твиттер Минобороны Тайваня
22 самолета Военно-воздушных сил Китая вошли в зону распознавания противовоздушной обороны Тайваня. Накануне часть авиации направлялась к северо-востоку от острова Пратас.
Об этом 23 июня сообщило Министерство обороны Тайваня в твиттере. В ведомстве предоставили полный список зафиксированных самолетов.
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Какие самолеты зафиксировала противовоздушная оборона Тайваня
Воздушные силы Китая продолжают вводить в Тайваньское пространство военную авиатехнику. Так, 23 июня представители Минобороны острова сообщили, что в течение суток в небе зафиксировано:
- две единицы Y-8 ASW – китайский многоцелевой транспортный самолет, разработанный на базе советского военно-транспортного самолета Ан-12;
- две единицы KJ-500 AEW&C – самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления третьего поколения;
- один Y-8 EW – модернизированная версия самолета для ведения радиоэлектронной борьбы;
- десять единиц J-16 – двухместный многоцелевой ударный истребитель, разработанный на базе Shenyang J-11;
- 5 истребителей-бомбардировщиков JH-7 в базовой модификации;
- 2 единицы H-6 – китайская лицензионная копия советского реактивного бомбардировщика Ту-16.
В пространство Тайваня вошли 22 военных самолета Китая / Фото Минобороны Тайваня
Минобороны Тайваня регулярно сообщает о вмешательстве Китая в авиапространство
6 мая 18 китайских самолетов вошли в зону ПВО Тайваня. Поэтому Военно-воздушные силы страны поднялись для защиты воздушного пространства
Инцидент повторился в конце мая. Тогда 30 истребителей ВВС Китая вошли в воздушное пространство Тайваня. Чтобы предотвратить угрозу, в воздух подняли тайваньские истребители. Для наблюдения за китайскими самолетами страна развернула ракетные системы.
В настоящее время частотность вмешательств в авиапространство Тайваня увеличивается. 29 самолетов зафиксировали совсем недавно – 21 июня.
Минобороны Тайваня убеждены: постоянная военная активность Китая – это способ держать островное население в постоянном напряжении и истощать силы обороны страны.Справка. Тайвань объявил об отделении от Китая в 1949 году. Впрочем, Пекин до сих пор не признает независимость острова и открыто заявляет, что это его провинция.
Возможно ли нападение Китая на Тайвань
15 июня вступил в силу указ, подписанный лидером Китая Си Цзиньпином. В нем указано, что Пекин может приступить к подготовке к проведению так называемой "спецоперации" против Тайваня. Он предполагает "невоенное" использование Вооруженных сил.
На указ отреагировали представители США. В частности, министр обороны Ллойд Остин отметил, что в регионе ситуация становится более напряженной из-за деятельности со стороны Китая.
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